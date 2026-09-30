Trump ve una "victoria" y "un gran día" para EEUU en la retirada de tropas de Irak

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este miércoles la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, poniendo fin así a la coalición internacional que combatió doce años a Estado Islámico --23 años después de que lanzara la invasión del país para derrocar a Sadam Husein--, un extremo que ha calificado de "victoria" para los dos países.

"Hoy me complace anunciar que las últimas fuerzas estadounidenses están abandonando Irak. Ha sido un largo camino, marcado por decisiones muy erróneas que nos llevaron a meternos en este atolladero en primer lugar, pero pronto todo eso formará parte de la historia. Este es un gran día para Estados Unidos", ha señalado en sus redes sociales.

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El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "este día supone una victoria para Estados Unidos, una victoria para Irak y una victoria decisiva sobre Estado Islámico", atribuyéndose la derrota de esta organización terrorista y "otros actores muy perniciosos y peligrosos".

"Nos marchamos dejando a Irak con un nuevo y maravilloso primer ministro, Ali al Zaidi", ha agregado Trump, recordando su respaldo "pleno" al jefe del Ejecutivo iraquí al que ha descrito como "una persona excepcional" del que espera que "sea capaz de gestionar muy bien la situación" tras el fin de la presencia militar estadounidense en el país.

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El mandatario ha comparado la retirada de tropas de la base aérea de Erbil con la de Afganistán en 2021, denunciando que durante la administración entonces bajo Joe Biden "se abandonó gran parte del equipamiento militar y todo lo demás, y yacen trece guerreros muertos y muchos otros gravemente heridos".

En esta ocasión, el repliegue de fuerzas estadounidenses "marca el final de una expedición al infierno que ha resultado muy costosa". "Establecí una misión clara, (...) Tenía la opción de quedarme o marcharme, y sentí, sin lugar a dudas, que era hora de que Estados Unidos volviera a casa. Vinimos a luchar contra un califato. Ya no hay ningún califato. ¡Nos vamos a casa!", ha celebrado.

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Estados Unidos invadió Irak en 2003 para promover el derrocamiento de Husein y se mantuvo en el país hasta 2011, cuando el entonces inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, ordenó la retirada. Tan solo tres años después, las tropas estadounidenses regresaron al país en el contexto de la coalición internacional para combatir a Estado Islámico, una misión liderada por Washington que contó con la participación de socios europeos como Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania.