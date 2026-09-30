Fallece Eddie Belmonte, el primer jinete puertorriqueño en ganar el Preakness Stakes

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San Juan, 30 sep (EFE).- Eddie Belmonte, el primer jinete puertorriqueño en ganar el Preakness Stakes -una de las tres patas de la Triple Corona- falleció a sus 83 años, dejando de luto este miércoles al hipismo de Puerto Rico.

El presidente del Salón de la Fama del Hipismo Puertorriqueño, Jorge Colón Delgado, expresó en un comunicado su profundo pesar por la muerte de Belmonte, a quien calificó de "figura cimera en la historia del hipismo puertorriqueño".

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"Su recuerdo permanecerá unido a una actividad a la que dedicó parte importante de su vida y que constituye una parte fundamental de nuestra historia deportiva", agregó.

Belmonte, nacido un 5 de febrero de 1943, en el litoral del inexistente Hipódromo Las Casas, en San Juan, era hijo de Francisco 'Paco' Belmonte, jinete, entrenador y dueño de caballos.

Sus dos hermanos también fueron jinetes y entrenadores.

El puertorriqueño hizo historia el 16 de mayo de 1970 al conquistar el Preakness Stakes -la segunda gema de la Triple Corona- guiando al ejemplar Personality.

Además de esta victoria, Belmonte ya se había convertido previamente en el primer jinete boricua en competir en el prestigioso Kentucky Derby en el año 1966 a bordo de Exhibitionist.

Su triunfo en 1970 tuvo tanta trascendencia en la isla que el afamado salsero Ismael Rivera le rindió homenaje dedicándole la canción 'Cordero y Belmonte' en su álbum 'Controversia' (1969).

Cordero es el apellido de Ángel 'Junior' Cordero, considerado el máximo jinete puertorriqueño.

Belmonte abrió las puertas en el hipismo estadounidense para otras leyendas boricuas como Cordero, ganador del Kentucky Derby en 1974, Miguel Ángel 'Macuco' Rivera Vargas, John Velázquez, y los hermanos Irad y José Luis Ortiz.

Su talento con la brida fue tal que lo llevó a codearse con estrellas de Hollywood y a aparecer en las páginas de las principales revistas de noticias, incluyendo LIFE, y de farándula estadounidenses. EFE