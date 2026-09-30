Agencias

Detenido un presunto miembro de Estado Islámico en el centro de Alemania

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Las autoridades alemanas han detenido este miércoles a un hombre sospechoso de pertenencia a organización terrorista llegando a combatir en las filas de Estado Islámico en Irak entre 2016 y 2017.

La detención ha tenido lugar en el distrito de Waldeck-Frankenberg, al norte de Fráncfort, por agentes de la Oficina Federal de Policía Criminal, siguiendo una orden de la Fiscalía general.

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El hombre ya ha sido puesto a disposición de un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe, quien ha ordenado prisión preventiva para este sospechoso de pertenecer al grupo yihadista.

En particular, las autoridades consideran que el detenido se habría unido a Estado Islámico en Irak a principios de 2016, como tarde, y que combatió en sus filas durante un año, hasta inicios de 2017.

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