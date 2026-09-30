Petersen lleva a Londres y Lisboa su visión sobre el valor global de las marcas del fútbol

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Redacción Deportes, 30 sep (EFE).- El exdirector de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Leandro Petersen, candidato a la presidencia de Boca Juniors, participó esta semana en dos encuentros internacionales sobre negocios y deporte, en Londres y Lisboa, donde expuso su visión sobre la construcción de marcas deportivas globales, la expansión comercial del fútbol y su creciente vínculo con la industria del entretenimiento.

Petersen fue este miércoles uno de los protagonistas del Super Stage del SBC Summit 2026 de Lisboa, donde compartió escenario con el exguardameta argentino Sergio Goycochea en una sesión dedicada a la expansión internacional de la marca AFA. El encuentro abordó el proceso de internacionalización de la asociación y las oportunidades comerciales vinculadas al fútbol.

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Allí también estuvo con el exfutbolista argentino Javier Saviola y analizó las estrategias para convertir una propiedad deportiva en una marca con reconocimiento y valor comercial internacional.

En Londres, Petersen repasó la estrategia desarrollada durante su etapa en la AFA y destacó la necesidad de concebir a la selección argentina como una propiedad deportiva global.

“La clave es siempre pensar en grande. Tuvimos una visión muy clara de que la selección argentina era una oportunidad deportiva global y no solamente un equipo de fútbol”, afirmó.

El empresario argentino sostuvo que la construcción de una marca deportiva debe trascender los resultados inmediatos. Recordó que la selección argentina atravesó más de cuatro años sin conquistar un título mientras se desarrollaba aquella estrategia.

“Había mucha historia, mucha pasión y muchos activos comerciales para poner en valor y creo que, con mucho trabajo y a largo plazo, pudimos construirlo”, señaló.

Petersen planteó además que las organizaciones deportivas compiten actualmente por la atención de las audiencias con industrias que van más allá del deporte.

“Creo que hoy la industria del deporte y el entretenimiento están totalmente fusionadas”, afirmó, antes de citar como ejemplos al París Saint-Germain, la Premier League, la NBA y la Fórmula 1.

Los dos encuentros reunieron en Londres y Lisboa a representantes de distintos sectores vinculados al negocio deportivo, desde clubes y federaciones hasta empresas de tecnología, medios, marketing y entretenimiento. El SBC Summit de Lisboa cuenta además con la participación de figuras internacionales como Michael Jordan, dentro de una agenda centrada en la evolución global de la industria deportiva.

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La participación de Petersen en ambos encuentros se produce mientras desarrolla una nueva etapa profesional al frente de TAI Agency y mantiene su vinculación con el fútbol argentino. EFE