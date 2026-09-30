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Rusia amenaza a la OTAN con usar armas nucleares si bloquea un enclave en el Báltico

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Moscú, 30 sep (EFE).- Rusia utilizará todos los medios a su alcance, incluidas sus armas nucleares, si países occidentales intentan bloquear el enclave de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania, advirtieron fuentes diplomáticas rusas.

Según un comunicado de la embajada rusa en Irlanda, "la OTAN está preparando un bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado", algo que el Gobierno de Putin taratrá de evitar con todas las armas a su alcance, como advirtió en una nota diplomática enviada a la Alianza Atlántica.

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"Esto no es un bulo, sino un asunto de gran preocupación para Rusia. La élite política europea, irresponsable y miope, está jugando un juego peligroso", señalaron en la misión diplomática, cuyas declaraciones recoge la agencia TASS. EFE

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