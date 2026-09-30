El crédito al sector privado de Perú creció 10,3 % interanual en agosto

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Lima, 30 sep (EFE).- El crédito al sector privado de Perú, referido a préstamos de bancos, financieras, cajas municipales y cooperativas, elevó su tasa de crecimiento interanual a 10,3 % en agosto pasado, respecto al 9,4 % de julio, y sumó 468.704 millones de soles (136.206 millones de dólares), según informó este miércoles el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El banco emisor explicó que el crecimiento interanual del crédito a personas subió a 10,6 % en agosto, principalmente por la expansión de los préstamos destinados al consumo, con lo cual los créditos personales registraron un total de 196.345 millones de soles (57.058 millones de dólares).

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A su vez, el crédito a empresas mostró una tasa de crecimiento interanual de 10,1% en agosto pasado y se elevó a 272.359 millones de soles (79.148 millones de dólares).

Al analizar por tipo de moneda, el crédito en soles se aceleró de un crecimiento interanual de 8,2 % en julio pasado a 9,1 % en agosto; y el crédito en moneda extranjera aumentó de 13,6 a 14,6 % interanual entre ambos meses.

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En términos de variación mensual, el crédito en moneda nacional creció 1,6 %, mientras que el crédito en dólares lo hizo en 1,7 %, de acuerdo al reporte del BCRP. EFE