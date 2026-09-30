Pasajeros israelíes del vuelo FlyDubai afirman que el incidente a bordo fue por terrorismo

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Jerusalén, 30 sep (EFE).- Un vídeo que muestra a pasajeros israelíes a bordo del vuelo FlyDubai que fue desviado este miércoles a Arabia Saudí por un "incidente" relatan cómo uno de los pilotos atacó al otro e intentó atacarlos a ellos: "Nos han atacado y hemos controlado al terrorista".

El vídeo, publicado por el Canal 12 israelí, muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados.

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"Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado", afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

"Este fue el que intentó apuñalarnos", añaden señalando a uno de ellos.

Los hombres añaden que todos los pasajeros están bien y que están bloqueando el paso a la cabina del avión, que según medios israelíes habría sido llevado hasta el aeropuerto saudí de Tabuk por unos pilotos civiles que viajaban en la aeronave.

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La información sobre lo ocurrido en el vuelo es aún confusa y no hay por el momento datos oficiales que apunten a una hipótesis clara de lo ocurrido.

Medios israelíes citan a funcionarios de seguridad para apuntar a un posible intento de secuestro del avión por parte del copiloto, que tendría nacionalidad omaní y habría apuñalado al piloto, un emiratí.

Por ahora, el Ministerio de Transporte de Israel confirmó que el avión, que tenía destino Tel Aviv, fue desviado debido a un "altercado entre la tripulación" y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó de que estaba siguiendo la situación y que se tomarían las medidas para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

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En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, cogió dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk. EFE

(vídeo)