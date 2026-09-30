China procesa por sobornos al expresidente del regulador bursátil

Guardar

Pekín, 30 sep (EFE).- La Fiscalía china ha presentado cargos por soborno contra Yi Huiman, expresidente de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC), acusado de aceptar bienes de forma ilegal por una cuantía "especialmente elevada", tras aprovechar sus cargos en el sector bancario estatal y en el supervisor bursátil.

La Fiscalía Popular Suprema ordenó la detención de Yi y designó a la Fiscalía de la ciudad oriental de Qingdao para revisar el caso y presentar la acusación, informaron este miércoles medios estatales.

PUBLICIDAD

Según la Fiscalía, Yi utilizó las ventajas derivadas de sus cargos como alto directivo de la sucursal de Jiangsu del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), como presidente y secretario del Partido en esa entidad estatal y, posteriormente, como máximo responsable de la CSRC para obtener beneficios para terceros.

La acusación sostiene que Yi recibió de forma ilegal bienes a cambio de esos favores, por lo que debe responder penalmente por un delito de soborno.

Yi incurrió asimismo en intercambios de favores sexuales por poder o dinero, según la acusación.

El acusado, que también fue subdirector del Comité Económico de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (principal órgano consultivo del gigante asiático), fue investigado en septiembre de 2025 por presuntas "graves violaciones de la disciplina y la ley", fórmula habitual en China en los casos de corrupción que suelen acabar derivados a la vía penal.

PUBLICIDAD

En abril de este año, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de China (PCCh) anunció su expulsión del partido y de la función pública.

El órgano disciplinario lo acusó entonces de violar la disciplina política, organizativa y de integridad, de aceptar regalos y dinero, de permitir que familiares se beneficiaran de su influencia y de favorecer a terceros en ascensos, aprobaciones de salidas a bolsa y financiación mediante préstamos.

PUBLICIDAD

El caso de Yi se suma a otros procesos recientes contra altos cargos del sector financiero y regulador chinos, entre ellos Fang Xinghai, exvicepresidente de la CSRC, investigado en julio por las autoridades anticorrupción.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de organismos estatales. EFE

PUBLICIDAD