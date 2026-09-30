Milei llega a Francia para promover inversiones, reunirse con Macron y recibir un premio

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París, 30 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, inicia este miércoles entre protestas una visita de trabajo a una Francia salpicada de protestas, donde participará en un encuentro destinado a promover inversiones en Argentina; mantendrá una reunión con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y recibirá un premio del Foro Económico de París.

La actividad de Milei en su primer día en la capital francesa, donde aterriza este miércoles, se reducirá a una recepción que ofrecerá en la Embajada de Argentina, según fuentes diplomáticas.

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Frente a la sede diplomática había convocado una protesta a la misma hora la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), que trabaja en cuestiones vinculadas con derechos humanos, memoria, verdad y justicia, pero finalmente la trasladaron a la explanada del Trocadero, frente a la Torre Eiffel.

La ACAF fue muy activa contra la gestión de Santiago Muzio al frente de la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria Internacional de París. El abogado franco-argentino, designado por el Gobierno de Milei en 2024, terminó abandonando el puesto hace unos días, tras la polémica expulsión de residentes o la retirada de una placa en homenaje a los desaparecidos de la última dictadura argentina.

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Pero no son las únicas voces contrarias a Milei en la capital francesa. Para denunciar sus ataques "hostiles" a la prensa, Reporteros sin Fronteras (RSF) paseó este lunes por las calles de París un camión con frases sacadas de los 'tuits' del presidente argentino, en los que se refiere a los periodistas como "basuras inmundas", "repugnantes", "corruptos" o "ensobrados".

Será mañana jueves cuando el presidente argentino concentre el grueso de su visita de trabajo a París, donde también tiene previsto su quinto encuentro con Macron, con quien ya mantuvo reuniones bilaterales en París, Buenos Aires y Niza entre 2024 y 2025.

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Además, participará este jueves en la segunda edición de la 'Argentina Week', un encuentro que reunirá a ministros, gobernadores y empresarios argentinos con ejecutivos de compañías internacionales para promover inversiones en energía, minería, agroindustria y tecnología en el país sudamericano.

La jornada se desarrollará en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e incluirá un discurso de Milei e intervenciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre la transformación macroeconómica del país.

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También estarán el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, y ejecutivos de YPF, ADNOC, Eni y TotalEnergies, en un panel sobre el proyecto Argentina LNG.

El programa incluye además sesiones sobre gas, Vaca Muerta, litio, cobre, agroindustria, salud y tecnología. Entre los empresarios previstos figuran representantes de YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Adecoagro y Cresud.

El viernes habrá encuentros sectoriales sobre energía, minerales críticos, tecnología e inteligencia artificial y comercio internacional, incluido el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La visita de trabajo de Milei concluirá con una ceremonia privada en el Foro Económico de París en la que el mandatario argentino recibirá el Premio de Acción Pública 2026, que en su primera edición también distinguirá al Nobel de Economía Philippe Aghion y al economista Sylvain Catherine.

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Milei será reconocido por el "alcance y la coherencia" del programa económico que ha impulsado desde que llegó a la Presidencia en diciembre de 2023, según el Foro Económico de París.

El organismo destacó que Milei asumió el poder en una economía en recesión, con un déficit fiscal equivalente al 5,3 % del PIB y una inflación interanual del 161 %. Según el Foro, desde entonces Argentina ha recuperado el superávit presupuestario por primera vez en 14 años, reducido la inflación, retomado un crecimiento sostenido y disminuido significativamente la tasa de pobreza.

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Sin embargo, analistas citados por la prensa francesa señalan que, aunque la inflación y las cuentas públicas han mejorado, persisten la pobreza, la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo y una fuerte tensión política en Argentina. EFE

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