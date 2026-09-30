Julian Barnes, Christina Koch, Timothy Garton Ash y Patti Smith pronunciarán discursos en los Premios Princesa

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El escritor Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras; la astronauta Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia; el profesor Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, y la cantante y escritora Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes, serán los premiados encargados de pronunciar discursos en la cuadragésima sexta edición de los galardones.

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará el viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes y con la presencia de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía. Según ha indicado la Fundación Princesa de Asturias en nota de prensa, el acto contará con un servicio de interpretación simultánea para todo el teatro que incluirá español, inglés, francés, noruego y japonés.

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La ceremonia, a la que asistirán todos los premiados de esta edición, será accesible también para personas con discapacidad auditiva mediante su interpretación en lengua de signos en el Teatro Campoamor, y en la emisión a través de la web de la Fundación, y contará por primera vez con subtítulos en directo.