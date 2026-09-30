Naughty Dog tiene dos nuevos proyectos de The Last of Us en marcha: "Creemos que estas historias merecen ser contadas"

30/09/2026 The Last of Us Parte 1. Naughty Dog ha confirmado que tiene dos nuevos proyectos The Last of Us en marcha, en todavía en sus primeras fases de desarrollo, y ha prometido dar más detalles sobre Intergalactic: The Heretic Prophet el próximo año. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NAUGHTY DOG

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Naughty Dog ha confirmado que tiene dos nuevos proyectos The Last of Us en marcha, en todavía en sus primeras fases de desarrollo, y ha prometido dar más detalles sobre Intergalactic: The Heretic Prophet el próximo año.

Desde 2013, los seguidores de la popular franquicia de videojuegos conmemoran el 26 de septiembre el 'The Last of Us Day', coincidiendo en la ficción con el día en que empezó el brote de Cordyceps que casi acaba con la humanidad.

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En torno a esta fecha, Naughty Dog suele compartir novedades relacionadas con la franquicia postapocalíptica, que en esta ocasión confirman nuevos trabajos que buscan ampliar el mundo de The Last of Us.

El responsable del estudio, Neil Druckmann, ha confirmado que tienen "un par de proyectos nuevos muy interesantes en fases iniciales", que "ampliarán el universo de The Last of Us más allá de la Parte I y la Parte II".

"El mundo de The Last of Us significa mucho para nosotros, y no volveríamos a él a menos que tuviéramos algo importante que decir. Creemos que estas historias merecen ser contadas", ha asegurado en un comunicado compartido en formato pregunta y respuesta.

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Druckmann también ha anticipado que el próximo año "revelarán por completo" Intergalactic: The Heretic Prophet. Se trata del "juego más ambicioso de Naughty Dog hasta la fecha", que lleva en desarrollo desde 2020 su presentación tuvo lugar hace dos años.