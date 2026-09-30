La soledad afecta a casi el 60% de los mayores de 65 años que viven en sus casas, según un estudio de Fundación IDIS

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La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, ha indicado que la soledad afecta "con cierta frecuencia" al 58,3 por ciento de las personas mayores de 65 años que viven en sus domicilios, porcentaje que desciende al 46 por ciento en las que se encuentran institucionalizadas.

"Esto es dando por hecho que detectas cuando te sientes solo", ha indicado durante la jornada 'Salud y Soledad No Deseada: Dando voz a nuestros mayores', organizada por la entidad para presentar los resultados del estudio poblacional 'Salud y Soledad en las personas mayores', realizado por Sigma Dos para la Fundación IDIS.

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Por contra, ha señalado que "el 66 por ciento de los mayores en sus casas se perciben en un estado de salud bueno o muy bueno" y "están satisfechos con su vida actual en un siete sobre 10". "En residencias, un 56 por ciento se perciben bien", dato inferior debido a que "son mayores" y tienen "más cronicidad", ha explicado, para añadir que "la satisfacción de vida es de 7,6 sobre 10".

Los resultados, obtenidos a través de entrevistas 'online' y presenciales a 801 personas en edad de jubilación residentes en sus casas y a 300 personas mayores de 65 años institucionalizadas, evidencian que las personas en residencias "no tienen ese prejuicio" a la hora de analizar la soledad, ha sostenido, por su parte, la directora general de Sigma Dos, Rosa Díaz.

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Al hilo, y centrándose en la soledad no deseada, Villanueva ha declarado que "está estigmatizado el sentirlo, el reconocerlo y el detectarlo para evitar problemas de salud". "Tiene muchos daños colaterales", ha puesto de manifiesto.

(Habrá ampliación)