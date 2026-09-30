Mueren dos personas, entre ellas un niño, por el hundimiento de una barca con migrantes frente a Túnez

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Al menos dos personas, entre ellas un niño, han muerto a causa del hundimiento de una embarcación con migrantes frente a las costas de Túnez, según ha informado la organización no gubernamental Sea Watch, que ha apuntado que hay seis desaparecidos y que otras 28 personas han sido rescatadas por sus equipos.

Así, ha indicado que su barco de rescate 'Aurora' logró rescatar el martes a 28 personas "en aguas internacionales" y recuperó dos cadáveres, entre ellos el de un niño. Entre los rescatados hay 25 personas que lograron llegar a nado a una plataforma gasística en la zona.

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Sea Watch ha resaltado que "se cree que al menos seis personas están desaparecidas, entre ellos tres niños de una misma familia", al tiempo que ha manifestado que el 'Aurora' va ya en dirección a Italia para el desembarque de los rescatados.

"Los gobiernos celebran como un éxito el descenso en el número de llegadas. Nosotros vemos lo que significa ese 'éxito': al menos dos muertos y seis desaparecidos, entre ellos tres niños", ha lamentado la portavoz de la ONG, Julia Winkler.

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"Quienes priorizan la disuasión aceptan estas muertes deliberadamente. Exigimos un programa europeo de búsqueda y rescate gestionado por los Estados", ha destacado, según un comunicado publicado por Sea Watch, sin que las autoridades tunecinas o italianas se hayan pronunciado al respecto.