El Madrid visita al City en busca de estrenar su casillero de victorias europeas

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Madrid, 30 sep (EFE).- El Real Madrid visita al Manchester City en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones femenina, en busca de la que sería su primera victoria en la competición.

Las de Pau Quesada debutaron en la competición la pasada semana con un empate en la visita del PSG al Alfredo di Stéfano. La joven delantera sueca Felicia Schröder adelantó al conjunto blanco en el segundo minuto de juego, pero Karchaoui convirtió un penalti en el tramo final para poner el 1-1 definitivo en el marcador.

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El Real Madrid ocupa provisionalmente la décima posición en la fase liga de la máxima competición europea a falta de cinco jornadas por disputarse. Las cuatro primeras clasificadas al final de esta ronda pasarán directamente a cuartos de final, mientras que las que ocupen los puestos del quinto al duodécimo deberán superar una eliminatoria previa.

El objetivo del equipo blanco es pasar de cuartos de final, su barrera en la competición en tres ocasiones. En la Liga F, las de Pau Quesada siguen invictas, con cuatro victorias y un empate, contra el Eibar en casa. Suman 13 goles a favor y 6 en contra y un total de 13 puntos, a dos del líder, el Barcelona, contra el que se miden el próximo 4 de octubre.

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El técnico madridista pudo dar descanso a sus habituales en la competición nacional antes del encuentro contra el PSG, pero no de cara al partido de este jueves. El pasado sábado, el Madrid afrontó un complicado cruce contra la Real Sociedad que terminó 3-5 gracias a dos goles de Schröder en los minutos finales.

Athenea del Castillo volvió a ser titular, ya completamente recuperada de la lesión de clavícula que sufrió durante la temporada. No ha regresado todavía la francesa Sandie Toletti, con una dolencia en el tendón del bíceps femoral, así como Sara Holmgaard y Filippa Angeldahl. Las que podrían volver son las flamantes campeonas del mundo sub-20 con España, que se hicieron con el título el domingo.

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Por su parte, el Manchester City, que regresaba este curso a la competición después de estar ausente en la temporada 2025-2026, también empató en la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. En su caso, fue contra el Bayern de Múnich, que será el próximo rival del Real Madrid en este torneo, por 2-2, con un tanto de Carlotta Wamser en el 86.

En la competición doméstica inglesa, las 'sky blue' han arrancado el curso con cuatro victorias en cuatro partidos, por lo que lideran en solitario la Super League. El equipo entrenado por el sueco Andrée Jeglertz sólo ha recibido cuatro goles, dos de ellos en su triunfo por 4-2 contra el Liverpool.

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Las mayores amenazas de la plantilla del Manchester City serán las delanteras Beth Mead, campeona de Europa con Inglaterra en 2022 y 2025, y Kadija Shaw, máxima goleadora histórica del club inglés.

Cuentan con la ausencia de la neerlandesa Vivianne Miedema, que marcó 14 goles la pasada temporada y no ha podido debutar oficialmente en esta por una lesión de rodilla que sufrió a comienzos de septiembre.

Los dos equipos se han visto las caras en tres ocasiones en la Liga de Campeones femenina, con un balance de dos victorias para el Real Madrid y un empate. El último duelo fue en el Alfredo di Stéfano, en agosto de 2022, y se impusieron las madridistas por 1-0 con gol de Caroline Weir.

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- Alineaciones probables:

Manchester City: Yamashita; Casparij, Jade Rose, Greenwood, Wamser; Coffey, Hasegawa; Beth Mead; Fujino, Khadija Shaw y Lauren Hemp.

Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Levels; Elisa, Andreia; Keukelaar, Linda Caicedo, Athenea; y Schröder.

Árbitra: Silvia Gasperotti (Italia).

Estadio: Joie Stadium, en Mánchester.

Hora: 20.00 horas (21.00 hora peninsular española, 19.00 GMT).