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Mueren seis palestinos por ataques de Israel contra la ciudad de Gaza a pesar del alto el fuego

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Al menos seis palestinos han muerto este miércoles por ataques del Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que al menos cinco personas han muerto y más de diez han resultado heridas a causa de un bombardeo contra un vehículo de Tal al Haua, en la ciudad de Gaza, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre el objetivo del ataque.

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Por otra parte, fuentes del Hospital Naser han apuntado que una mujer ha muerto en otro ataque contra un edificio residencial situado cerca del Hospital Al Shifa. Por el momento no han trascendido las identidades de las víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego se han registrado 1.431 muertos y 4.983 heridos, incluidos nueve "mártires" y 31 heridos durante el último día. A ello se suman 834 cadáveres recuperados de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

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La cartera ha apuntado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han documentado 74.032 muertos y 175.142 heridos.

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