Los VIII Premios Universidad, Mujer y Empresa de la UPO reconocen a 6 referentes del talento femenino sevillano

29/09/2026 Entrega Premios UME de la UPO SOCIEDAD UPO

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Los VIII Premios Universidad, Mujer y Empresa, organizados por el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, con la colaboración de la Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol han reconocido la ciencia, la inteligencia artificial, el emprendimiento, la moda, la música y el deporte a través de seis mujeres sevillanas en una gala celebrada en el Teatro de la Fundación Cajasol.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, han sido reconocidas Carmen Vargas Macías, en la categoría Mujer STEM; Pilar Manchón, en Mujer Alta Dirección Empresarial; Ana Molina Jurado y Rocío Peralta, ambas en Mujer Emprendedora; Pastora Soler, en Mujer Arte y Cultura; y el Club Agrupación Voleibol Esquimo Dos Hermanas, en Mujer Deporte.

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Además, la gala ha contado con la presencia del consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el rector de la UPO, Francisco Oliva; el presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña; y la subdirectora de Actividades de la Fundación Cajasol, Gloria Ruiz, entre otras autoridades y representantes de los ámbitos universitario, empresarial y social.

En este sentido, el presidente del Consejo Social de la UPO ha destacado que estos premios permiten "mostrar cada año que Sevilla cuenta con mujeres que están liderando, investigando, creando, emprendiendo y compitiendo al máximo nivel". Trayectorias muy diferentes que comparten talento, esfuerzo y capacidad para abrir camino y que constituyen referentes para las nuevas generaciones", ha añadido.

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SEIS REFERENTES EN CINCO CATEGORÍAS

El Premio 'Mujer STEM' ha recaído en Carmen Vargas Macías, catedrática de Microbiología y primera mujer elegida rectora de la Universidad de Sevilla, por una trayectoria vinculada a la investigación, la docencia, la transferencia del conocimiento y la gestión universitaria.

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Por su parte, Pilar Manchón ha recibido el Premio 'Mujer Alta Dirección Empresarial' por su trayectoria internacional en el ámbito de la inteligencia artificial y las grandes compañías tecnológicas.

Asimismo, la categoría 'Mujer Emprendedora' ha contado este año con dos galardonadas: Ana Molina Jurado, CEO y cofundadora de Odders Lab, por su apuesta desde Sevilla por la innovación y la industria tecnológica; y Rocío Peralta, por una trayectoria empresarial que ha contribuido a proyectar la moda flamenca y la artesanía más allá de nuestras fronteras.

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El Premio Mujer 'Arte y Cultura' ha reconocido a Pastora Soler, una de las voces más destacadas de la música española, con más de tres décadas de trayectoria profesional, mientras que el Premio 'Mujer Deporte' ha sido para el Club Agrupación Voleibol Esquimo Dos Hermanas, referente del deporte femenino andaluz y del trabajo de cantera.

Tras la entrega de los galardones, las premiadas han participado en una mesa redonda en la que han compartido experiencias y reflexiones sobre liderazgo femenino, generación de referentes y los retos y oportunidades encontrados a lo largo de sus respectivas trayectorias.

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Como novedad en esta edición, el Consejo Social ha incorporado por primera vez una mención especial destinada a poner en valor la colaboración y el respaldo a la labor desarrollada por este órgano de la Universidad y a sus iniciativas de conexión entre la Universidad y la sociedad, que ha recaído en la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, por su "implicación continuada" con la actividad del Consejo Social y su "contribución al impulso de sus proyectos en los últimos años".

Durante la gala, Iván Pestaña ha comunicado su despedida como presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, poniendo fin a una etapa marcada por el impulso de iniciativas orientadas a reforzar la conexión entre la Universidad y su entorno.

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Al hilo, ha afirmado que cierra esta etapa con "un profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que han acompañado al Consejo Social durante estos años". "Ha sido un tiempo de trabajo compartido, proyectos y alianzas que nos ha permitido fortalecer la relación entre la Universidad y la sociedad y contribuir a acercarla aún más a Sevilla y su provincia", ha sostenido.