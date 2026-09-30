Los precios de exportaciones industriales se disparan un 5,5% en agosto por el mayor coste de la energía

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El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales subió un 5,5% en agosto respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza desde enero de 2023, impulsado, principalmente, por el encarecimiento de la energía, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este ascenso, superior en más de un punto al registrado el mes anterior, los precios de exportación encadenan seis meses de aumentos interanuales.

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Según el INE, entre los sectores con influencia positiva en la evolución de los precios de las exportaciones industriales destacó la energía, cuya tasa interanual subió 17,9 puntos, hasta el 49%, la más alta desde septiembre de 2022, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

También los bienes intermedios ejercieron una influencia positiva en los precios de exportación, al elevar su tasa siete décimas, hasta el 7%, como consecuencia del encarecimiento de la fabricación de productos químicos básicos. La variación anual del índice general sin energía se mantuvo en el 2,7%, y se situó 2,8 puntos por debajo de la tasa del índice general.

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LOS PRECIOS DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES SUBEN UN 7,1%

Por su parte, los precios de importaciones industriales sumaron seis meses consecutivos de ascensos interanuales en agosto tras dispararse un 7,1%, 1,5 puntos más que en julio. Con este repunte, los precios de importación de los productos industriales encadenan también seis meses consecutivos de alzas interanuales, siendo igualmente su mayor alza desde enero de 2023.

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Por destino económico, entre los sectores industriales que tuvieron mayor influencia positiva en la variación de la tasa anual de los precios de importaciones destacó la energía, que incrementó su variación anual 8,9 puntos, hasta el 23,6%, a causa de la subida de los precios de la extracción de crudo de petróleo y gas natural.

Por contra, los bienes intermedios influyeron de manera negativa al recortar tres décimas su tasa interanual, hasta el 6,8%, debido al descenso de los precios de la industria química, frente al aumento en el mismo mes de 2025.

La tasa de variación anual del índice general sin energía se situó en el 3%, una décima por debajo de la tasa del mes anterior y 4,1 puntos por debajo del índice general de precios de las importaciones industriales.

Por último, en tasa mensual (agosto sobre julio), los precios de exportación de los productos industriales aumentaron un 0,9% tras dispararse un 12,6% los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

En el caso de los precios de importación, en agosto registraron un ascenso mensual del 1,3% por los mayores costes del suministro energético (20,3%).