OpenAI busca recaudar 26.000 millones en una nueva ronda y espera a asentar su negocio antes de salir a Bolsa

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OpenAI se encuentra en conversaciones iniciales para captar 30.000 millones de dólares (algo más de 26.000 millones de euros) en una nueva ronda de financiación, con lo que podría llegar a superar la valoración de su rival Anthropic, al tiempo que su CEO, Sam Altman, ha sostenido que quieren asentar su negocio sin la presión de ser una firma cotizada antes de lanzarse al mercado bursátil.

De esta manera, la 'startup' de IA aspira así a una valoración de unos 1,4 billones de dólares (1,23 billones de euros), sin contar el capital que pueda recaudar, según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por 'Bloomberg', con intención de adelantar la última valoración conocida de Anthropic.

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Las negociaciones todavía están en fase preliminar y la recaudación todavía podría modificarse, mientras la demanda para esta ronda está siendo impulsada por los inversores, dado que la firma experimenta un fuerte crecimiento de sus ingresos.

OpenAI ya anticipó que retrasaría su salto al parqué de Nueva York hasta el año que viene, después del revuelo generado por los riesgos para la humanidad que podrían suponer los modelos de IA.

"Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa. No sentimos presión para hacerlo", explicó entonces el consejero delegado de OpenAI en una entrevista con la revista 'Fortune'.

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En una entrevista con Bloomberg este martes, Sam Altman, reafirmó los planes de la compañía, aludiendo que prefieren adaptarse a las nuevas capacidades de la IA y a los requisitos de seguridad que conllevarán.

"Simplemente queremos asentarnos y asegurarnos de entender cómo operar bajo este nuevo modelo, y ser capaces de tomar algunas de las decisiones que tenemos por delante sin la presión de ser una empresa recién cotizada", ha indicado Altman, añadiendo que cree que los inversores serán "pacientes" respecto a la salida a Bolsa.

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OpenAI captó en marzo 122.000 millones de dólares (unos 105.000 millones de euros) en su última ronda de financiación, liderada por Amazon, Nvidia y SoftBank, que otorgó a la 'startup' una valoración de 852.000 millones de dólares (unos 740.000 millones de euros).

Previamente, medios como 'Financial Times' adelantaron hace dos semanas que OpenAI pretendía captar financiación para situar su valoración en unos 1,2 billones de dólares (1,04 billones de euros), con lo que los nuevos planes aspiran a superar este límite.