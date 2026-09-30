John Ternus quiere que los productos de Apple lleguen más rápido al mercado

Guardar

El director ejecutivo de Apple, John Ternus, planea reorganizar la compañía para impulsar la parte de ingeniería con el objetivo de acelerar el desarrollo de los productos y hacer que lleguen al mercado más rápido.

A punto de cumplir un mes como director ejecutivo de Apple, Ternus trabaja ya por dejar su impronta en la nueva hoja de ruta de la compañía tecnológica, con cambios que ha empezado a debatir a nivel interno.

PUBLICIDAD

Estos cambios estarán marcados por su pasado como responsable de Ingeniería de Apple y llevarán a una reorganización que reducirá la distancia entre los ingenieros y los ejecutivos senior y que ya se ha saldado con el despido de varios gerentes de Ingeniería de 'software' dentro del equipo de Ingeniería de 'hardware', como informan en Bloomberg.

La intención es acelerar la llegada de nuevos productos, desmarcándose de las dos principales referencias anuales: el lanzamiento primavera y el de otoño, este último protagonizado por la nueva serie de iPhone. Ello ayudaría también a ser más competitivos en materia de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

En abril, cuando se conoció que Tim Cook dejaría de ser el director ejecutivo tras 15 años en este cargo, Ternus ya anticipó su intención de impulsar el desarrollo de la IA, un mercado en el que Apple ha quedado muy atrás de empresas rivales, al no contar con un modelo propio avanzado y depender de un acuerdo con Google para la renovación del asistente de Siri.

Los cambios planteados por el nuevo director ejecutivo no se materializarían en el corto plazo, según el medio citado, pero la compañía tiene en el punto de mira el lanzamiento de una amplia variedad de productos, incluidos HomePod Mini, iPad Mini, Apple TV 4K, AirPods con cámaras MacBooks con pantallas táctiles y un iPhone especial 20º aniversario.

PUBLICIDAD