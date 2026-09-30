Liberados los ocho marineros egipcios secuestrados en mayo por piratas somalíes

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El Cairo, 30 sep (EFE).- Los ocho marineros egipcios secuestrados a bordo del buque cisterna M/T Eureka desde el pasado 2 de mayo por piratas somalíes han sido liberados y se encuentran sanos y salvos, según informaron este miércoles los Ministerios de Exteriores de Egipto y Somalia, que coordinan ahora su regreso a Egipto.

El portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, Nader Zaki, señaló en un comunicado que la liberación se produjo gracias a las "continuas comunicaciones de alto nivel" entre el ministro de Exteriores, Badr Abdelaty, con funcionarios somalíes y yemeníes, en cuyas aguas territoriales se produjo el asalto.

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El comunicado no precisa cuándo se produjo la liberación ni ofrece detalles sobre las circunstancias o posibles condiciones sobre el fin del secuestro, si bien indica que Abdelaty ordenó a la Embajada de Egipto en Mogadiscio recibir a los marineros, velar por su bienestar y facilitar su regreso a Egipto "en el primer vuelo disponible".

Por su parte, el embajador de Somalia en El Cairo y representante permanente ante la Liga Árabe, Ali Abdi Awari, confirmó que había establecido contacto con los ocho marineros para comprobar su estado y aseguró que "todos se encuentran sanos y salvos".

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El diplomático somalí destacó la coordinación entre las autoridades de ambos países para completar los preparativos necesarios para el regreso seguro de los marineros, en colaboración con la Embajada de Egipto en Mogadiscio y su titular, Mohamed Salah.

El Departamento Consular del Ministerio de Exteriores egipcio se había reunido previamente con los familiares de los marineros para informarles de las gestiones emprendidas para lograr su liberación, mientras que la Embajada en Mogadiscio facilitó durante el secuestro la comunicación entre los tripulantes y sus familias, según las fuentes oficiales egipcias.

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El M/T Eureka, un buque cisterna que transportaba unas 2.800 toneladas de diésel, fue tomado el 2 de mayo por hombres armados somalíes cuando navegaba frente a la costa de la provincia yemení de Shabwa, en el mar Arábigo, según informó entonces la Guardia Costera yemení.

La tripulación estaba compuesta por doce marineros, ocho egipcios y cuatro indios. Tras hacerse con el control de la embarcación, los secuestradores la condujeron hacia la costa de Somalia.

La Guardia Costera yemení explicó entonces que había enviado tres patrulleras desde Shabwa y Aden, pero que sus capacidades para operaciones en alta mar y persecuciones prolongadas eran limitadas.

La autoridad señaló que coordinó con socios internacionales presentes en el golfo de Aden para rastrear e identificar la posición del buque, sin que se produjera una intervención directa.

En junio, el Sindicato Profesional de Oficiales Marítimos egipcio acusó al armador del Eureka de no haber alcanzado un acuerdo para la liberación de los doce tripulantes y afirmó que las negociaciones se encontraban estancadas ante las exigencias de los secuestradores.

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El capitán Sayed el Shazly, jefe del sindicato y enlace con la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), sostuvo entonces que el propietario se había negado a pagar el rescate solicitado por los secuestradores o siquiera a entablar negociaciones "serias". También advirtió de que una eventual operación militar podía poner en peligro la vida de los marineros.

El buque navegaba bajo bandera de Togo y algunos medios egipcios señalaron que estaba gestionado por la empresa de Emiratos Árabes Unidos Royal Shipping Lines.

La piratería frente a las costas de Somalia, que disminuyó notablemente desde finales de la década de 2000 gracias a las patrullas navales internacionales, ha repuntado en los últimos años con nuevos incidentes en la zona del golfo de Aden y el océano Índico. EFE

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