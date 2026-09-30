León XIV expresó a víctimas francesas su voluntad y la de la Iglesia para prevenir abusos

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Ciudad del Vaticano, 30 sep (EFE).- León XIV dijo este miércoles que en la reunión que mantuvo en su viaje a Francia con algunas víctimas de abusos les pidió que le ayudaran y expresaran también a otras víctimas su "voluntad y la de toda la Iglesia de escuchar y caminar con ellos mientras buscan la sanación, reconociendo el dolor causado en sus vidas y trabajando por la prevención de los abusos".

Así lo explicó durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro en la que repasó los momentos de este viaje, que incluyó una reunión con víctimas de abusos en Lourdes.

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Subrayó que la visita a Francia "fue un regalo" y que quedó sorprendido "del notable y creciente número de jóvenes y adultos que piden el Bautismo".

El pontífice reiteró su mensaje en Lourdes sobre que "toda vida humana, de cualquier condición, también en la fragilidad más grave, conserva la propia dignidad inviolable y merece ser cuidada, acompañada, aliviada del sufrimiento con la compasión humana y con el auxilio de los medios que ofrece la ciencia".

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Y sobre la reconstrucción de la catedral de Notre Dame, "que hace solo siete años parecía herida de muerte por un enorme incendio", afirmó que "su restauración fue una prueba de la posible colaboración entre Iglesia, Estado, instituciones públicas y sociedad civil".

De su etapa en Metz, el papa volvió a subrayar que "la Europa contemporánea nació precisamente como proyecto de paz después de la destrucción de la guerra". "Podemos decir que lo que sucedió en Notre-Dame de París con el incendio sucedió en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Y Europa renació, sobre la base de aquellos principios de democracia, solidaridad y fraternidad entre los pueblos que deben mucho a sus raíces cristianas", añadió.

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"También hoy, sobre esos cimientos y con esa fuerza vital, el proyecto europeo puede renovarse, de un modo mucho más globalizado, donde el diálogo interreligioso desempeña un papel de importancia primaria", manifestó.