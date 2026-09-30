El BCE advierte de que el riesgo cuántico para la criptografía ya es una realidad

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Fráncfort (Alemania), 30 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) advierte de que el riesgo cuántico para la criptografía es una realidad lo que puede afectar a los bancos, gobiernos, empresas y la custodia de activos digitales.

El vicepresidente del consejo de supervisión del BCE, el holandés Frank Elderson, dijo este miércoles en Bali que "el desafío para la resiliencia operativa de los bancos no se limita a la inteligencia artificial".

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"La computación cuántica ya se vislumbra en el horizonte y podría estar ampliamente disponible para 2030", añadió Elderson en la Vigésimo cuarta Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios en Bali.

"Hoy en día se puede recopilar y almacenar información sensible y cifrada con la expectativa de que los avances tecnológicos futuros permitan descifrarla", lo que se conoce como "recopilar ahora, descifrar más tarde", afirmó Elderson, que es miembro del comité ejecutivo del BCE.

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De este modo, los atacantes pueden robar y almacenar hoy datos cifrados para descifrarlos en el futuro cuando estén disponibles máquinas cuánticas lo suficientemente potentes.

Por ello Elderson hizo hincapié en que "para anticiparse a estos avances, los supervisores necesitan colaborar cada vez más con expertos que van mucho más allá del sector financiero", en concreto especialistas en criptografía y computación cuántica.

La computación cuántica es un riesgo para la criptografía, que ya se utiliza mucho en los bancos para proteger transacciones y para controlar acceso a varios sistemas y servicios.

En unos años, la computación cuántica podría llegar a poder romper la criptografía actual, o sea que un ordenador cuántico con suficiente potencia podría acceder a transacciones protegidas o interrumpir servicios bancarios.

Todavía falta tiempo hasta que eso sea realidad pero no es ciencia ficción.

Los expertos coinciden en que la transición a una criptografía que pueda resistir a la computación cuántica también tardará varios años, es decir se tardará años en desarrollar e implementar nuevos algoritmos matemáticos resistentes a ataques cuánticos.

Por eso Elderson dice que la preparación debe empezar ya, para que la computación cuántica no avance más rápido que la criptografía actual.

De este modo se podrían proteger infraestructuras críticas de diferentes sectores como el financiero, las redes eléctricas y el de salud, por ejemplo.

Las criptomonedas almacenadas en direcciones antiguas o con claves públicas expuestas se podrían robar si no se actualizan los protocolos de la red.

Las autoridades supervisoras europeas (EBA (bancos), EIOPA (seguros y pensiones) y ESMA (mercados) advirtieron recientemente de que los ordenadores cuánticos pueden convertirse en un riesgo real con gran rapidez.

En su actualización de riesgos de otoño, publicado el 23 de septiembre, los supervisores europeos dicen que la computación cuántica "podría generar riesgos importantes al socavar los sistemas criptográficos ampliamente utilizados para proteger comunicaciones, transacciones, bases de datos y redes de cadenas de bloques".

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La computación cuántica, que procesa información usando las leyes de la física cuántica en lugar de la electrónica clásica, es otro ámbito tecnológico en rápido desarrollo como la inteligencia artificial.

Al usar la mecánica cuántica le permite procesar problemas matemáticos complejos a una velocidad imposible para los ordenadores clásicos.

Los bits de la computación clásica pueden estar en 1 o en 0, pero solo un estado a la vez, pero los bits cuánticos (el cúbit) pueden tener los dos estados simultáneamente.

Eso permite realizar varias operaciones a la vez, según el número de cúbits.

Pese a los riesgos, los supervisores europeos reconocen que la computación cuántica "podría transformar pronto el sector financiero en áreas clave mediante la optimización de los procesos financieros, la supervisión del fraude y el cumplimiento normativo, así como la fijación de precios".

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En un momento en que se habla de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, los supervisores comienzan ya a advertir de que el riesgo cuántico puede ser real con mayor rapidez que cualquier aplicación comercialmente viable. EFE