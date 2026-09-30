El X LALIGA FC FUTURES reúne en Orlando a 14 equipos sub-13 con ocho canteras españolas

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El X Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES reunirá del 2 al 4 de octubre en Orlando (Estados Unidos) a 14 equipos de categoría sub-13, entre ellos las canteras de ocho clubes de LALIGA, en una cita que enfrentará al fútbol formativo español con algunas de las principales academias de América apenas unos meses después de que la selección española se proclamase campeona del mundo en el país norteamericano.

Real Madrid, Atlético de Madrid, Elche, Getafe, FC Barcelona, Sevilla, Real Betis y Villarreal representarán a LALIGA en el ESPN Wide World of Sports, dentro de Walt Disney World Resort, donde se medirán a CA River Plate, SE Palmeiras, Orlando City, CA Boca Juniors, CR Flamengo e Inter Miami. El torneo comenzará este viernes 2 de octubre con la fase de grupos y concluirá el domingo 4 con la final, prevista a las 11.30 horas locales (17.30 CEST).

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La competición, que alcanza su décima edición internacional, se ha consolidado como un escaparate del fútbol formativo y por ella han pasado en edad de formación futbolistas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Gavi, además de jugadores de la talla de Xavi Hernández, Iker Casillas, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas y Santi Cazorla.

Los 14 participantes estarán repartidos en cuatro grupos: Real Madrid, Atlético, Elche y Getafe formarán el Grupo A; Boca Juniors, Flamengo e Inter Miami, el B; River Plate, Palmeiras y Orlando City, el C; y FC Barcelona, Sevilla, Betis y Villarreal, el D. Tras la fase de grupos del viernes, el sábado se disputarán los cuartos de final y las eliminatorias de consolación, mientras que el domingo tendrán lugar las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

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El X LALIGA FC FUTURES podrá seguirse en España a través de Movistar+, DAZN, GOL y LALIGA TV BAR, además de los canales oficiales de LALIGA en YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok. En Estados Unidos y Latinoamérica, ESPN ofrecerá la retransmisión, mientras que la señal también estará disponible a través de LALIGA TV Internacional y otros operadores oficiales.