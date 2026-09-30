Lecornu alerta de que la realidad "atrapa" a Francia ante alza de deuda e incertidumbre

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París, 30 sep (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, alertó este miércoles de que la realidad "atrapa" al país por el aumento del coste de financiación de la deuda pública y de la presión que ejerce la incertidumbre política sobre los mercados, en la víspera de que su Gobierno devele el proyecto de ley de Presupuestos Generales y para la Seguridad Social.

"La realidad nos atrapa", advirtió Lecornu en redes sociales, al llamar la atención sobre el hecho de que Francia se endeudó el martes a casi un 4,8 % a diez años, frente al 3,5 % de hace un año, un nivel que, según afirmó, no se veía desde 2008.

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El primer ministro atribuyó parte de la subida de los tipos a las tensiones energéticas y añadió que la incertidumbre política ante las próximas elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027 también está aumentando la presión.

"Más intereses que pagar significa menos recursos para las prioridades del país", señaló Lecornu.

El Gobierno presentará al Consejo de Ministros un presupuesto de saneamiento de las cuentas públicas y buscará acuerdos con el Parlamento y las distintas fuerzas políticas, añadió. "Francia necesita decisiones y perspectivas", incidió.

Las declaraciones de Lecornu llegan en un momento de creciente presión sobre las finanzas públicas francesas. La deuda pública aumentó en 59.600 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, hasta los 3,5955 billones de euros, equivalentes al 119 % del PIB, según los datos publicados el martes por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee). La deuda representaba el 117,5 % del PIB al cierre del primer trimestre.

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El Gobierno prevé que la deuda siga aumentando hasta alcanzar el 121,7 % del PIB en 2027, más del doble del límite del 60 % fijado por las reglas fiscales de la Unión Europea.

Francia tampoco ha logrado reducir su déficit público, que el Gobierno prevé que alcance el 5,4 % del PIB este año, frente al 5 % previsto inicialmente.

La presión sobre las cuentas públicas coincide además con un repunte de la inflación. Los precios al consumidor aumentaron un 3 % interanual en septiembre, frente al 2,4 % de agosto, según una estimación preliminar publicada este miércoles por el Insee. El organismo atribuyó principalmente la aceleración a los precios de los productos petrolíferos y del gas. EFE

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