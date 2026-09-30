La emoción de Manuela Arenzana, nieta de Raphael, en la gran noche del icónico artista

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Emoción, orgullo y felicidad a partes iguales en la familia de Raphael durante el estreno del esperadísimo biopic sobre la vida y la carrera artística del icónico artista, 'Aquel', que podrá verse en Netflix a partir del próximo 9 de octubre y cuya première ha apoyado el de Linares junto a su mujer Natalia Figueroa; sus tres hijos, Alejandra, Jacobo y Manuel Martos; y sus ocho nietos.

Exultante, y presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con los dos mayores, Carlos y Manuela Arenzana -hijos de Alejandra y Álvaro Arenzana- el cantante de 'Escándalo' ha posado abrazado a los jóvenes, que rompiendo por una vez su habitual discreción han atendido a la prensa junto a su madre para revelar qué se siente al tener a una leyenda viva como Raphael como abuelo.

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"Estamos con muchos nervios, con mucha ilusión, con muchas ganas de verlo, es una cosa muy bonita para nosotros. Es una vida que había que contar, son muchas cosas. Hay muchas cosas que destacar, pero como es él en casa con nosotros va más allá de lo que se ve. O sea yo me llevo eso" ha expresado Manuela, elegantísima con un ajustado diseño negro de escote halter.

"Es como ser nieto de cualquier otra persona, le ha tocado la vida que tiene y ya está, hay que llevarlo de la manera más natural posible" ha añadido su hermano Carlos, revelando que en la familia "todos son bastante artísticos, la verdad, en casa no hay uno que se salve así que esto está bien, cada uno por su rama pero nos gusta mucho ese lado".

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Especialmente emocionada, la hija del cantante, Alejandra, que ha destacado que "es como un doblete muy bonito, que él pueda estar aquí, que estemos juntos y bueno, el trabajo que se ha hecho que es espectacular, los actores, la producción... es un trabajo muy cuidado, muy muy bonito y muy respetuoso, y muy en fin no sé muy bonito la verdad que sí. Tenía que hacerse".

Respecto a cómo se encuentra de salud su padre, la restauradora de arte ha revelado que "está bien, está de gira y mañana se va. O sea que imparable, una fuerza de la naturaleza, la verdad que sí". "Acabará cuando él quiere y como él quiera, le animamos como cualquier familia" ha confesado sobre si al artista se le pasa la palabra retirada por la cabeza.

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