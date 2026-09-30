Detenido en Alemania un presunto miembro de la organización terrorista Estado Islámico

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Berlín, 30 sep (EFE).- La Fiscalía alemana informó de la detención este miércoles en el estado federado de Hesse, en el centro de Alemania, de un presunto miembro de la organización terrorista Estado Islámico (EI).

Según la orden de detención emitida por el juez de instrucción del Tribunal Supremo el pasado 14 de septiembre, el acusado, Nuri A., nacido en Kuwait, se unió en Irak a la organización terrorista en otoño de 2016.

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Hasta la primavera de 2017, fue movilizado como combatiente en diversas unidades de la organización.

Está previsto que el acusado comparezca este miércoles ante el juez de instrucción, que le notificará la orden de detención y decidirá sobre su ingreso en prisión preventiva. EFE