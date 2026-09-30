Condenan a siete años de cárcel a activista que atacó a supuestos neonazis en Hungría

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Budapest, 30 sep (EFE).- Un tribunal de Budapest redujo hoy de ocho a siete años de prisión la condena impuesta a Maja T., una activista alemana no binaria, por haber atacado a supuestos neonazis participantes en una marcha.

El Tribunal de la Capital confirmó el veredicto de primera instancia al considerar a la activista de izquierda culpable del delito de tentativa de lesiones graves en el marco de una organización criminal.

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Al mismo tiempo, la corte rebajó en un año la pena dictada en su momento en una sentencia que pasa a ser definitiva e inapelable, según informó el portal independiente Telex.

La Fiscalía había solicitado originalmente 24 años de cárcel por haber atacado en febrero de 2023, junto a otros activistas, a varias personas que participaban en el llamado 'Día del Honor', un encuentro anual que reúne en Budapest a neonazis y extremistas de derecha.

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Nueve personas resultaron heridas en esos enfrentamientos, cuatro de ellas de gravedad.

Maja T. fue detenida en Alemania y extraditada a Hungría en junio de 2024.

La principal acusada en este mismo caso era la activista italiana Ilaria Salis, quien, tras ser elegida eurodiputada por la Alianza Verdes e Izquierda en 2024 pasó a gozar de inmunidad parlamentaria, motivo por el cual se suspendió el proceso judicial en su contra.

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En relación con los mismos hechos, un tribunal de Alemania ya había condenado previamente a cinco años de prisión a otra activista de izquierdas. EFE