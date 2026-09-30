La bolsa mexicana pierde 1,38% y acumula su cuarta caída mensual consecutiva en septiembre

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Ciudad de México, 30 sep (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó este miércoles 1,38 %, lo que llevó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) a anotar su cuarta caída mensual, ahora de 1,86 % en septiembre, y bajar hasta 64.214,36 unidades, un resultado similar en los principales mercados globales.

“El mercado de capitales cerró el mes con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite que mostró un avance en el mes de 1,88 %”, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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En México, añadió especialista, el IPC de la BMV “cerró el mes con una pérdida de 1,86 %, cayendo por cuarto mes al hilo”.

Al interior del mercado mexicano, Siller resaltó las pérdidas mensuales de las emisoras: Gentera (-11,18 %), GCC (-8,95 %), Grupo Bimbo (-7,01 %), Orbia Advanced (-6,73 %) y Grupo Financiero Inbursa (-6,67 %).

Por su parte, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en -0,15 %, mientras retrocede un –1,86 % en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,1 % frente al dólar al pasar de 16,06 a 18,08 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 305,8 millones de títulos por un importe de 30.013 millones de pesos (unos 1.660 millones de dólares).

De las 755 firmas que cotizaron en la jornada, 391 terminaron con sus precios al alza, 336 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el 13,33 %; de la cadena de gimnasios Sports World (SPORT S), con 3,75 %; y de la productora de cárnicos y derivados Grupo Bafar (BAFAR B), con el 3,15 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos y personales Kimberly-Clark de México (KIMBER A), con el –4,24 %, del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el –3,41 %; y de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el –2,86 %. EFE