ONG independiente reporta nuevo crimen machista en Cuba y suman 51 en este año

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La Habana, 30 sep (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este miércoles un nuevo feminicidio en Cuba, y con este son 51 los crímenes machistas reportados en el curso de este año, según los datos compilados por EFE.

La nueva víctima de la violencia machista es Rachel García González, de 27 años de edad, madre de cuatro niñas, quien murió a manos de su pareja en su hogar en el barrio La Iglesia, del municipio Vertientes, en la provincia Camagüey (centro-este), según refiere el informe de la ONG divulgado en las redes sociales.

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) indicó que el suceso ocurrió el pasado 28 de septiembre y el agresor ya se encuentra detenido.

Las activistas enviaron sus condolencias a las hijas de Rachel García, además de familiares y otras personas allegadas.

Este es el segundo feminicidio reportado esta semana por AT, que advierte sobre la investigación que sigue a doce posibles asesinatos machistas, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida reportados en 2025; así como doce posibles feminicidios y diez intentos en 2026.

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Los dos meses anteriores, el Observatorio de AT documentó diez feminicidios en Cuba: ocho en julio y dos en agosto. Los crímenes se registraron en siete provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, con Mayabeque (oeste) como el territorio con mayor número de casos (3).

Los datos muestran que seis de los diez agresores eran exparejas de las víctimas y dos eran sus parejas. Las edades oscilaron entre 17 y 81 años, mientras el grupo de 31 a 45 años concentró cuatro de los diez casos.

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La ONG ha expuesto su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla en la primera mitad de este año. Entre mayo y junio su registro ha sumado 17 de estos incidentes y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

En ese sentido ha considerado que la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

Asimismo ha insistido en denunciar "la persistencia de la violencia extrema" en la isla contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con «altos niveles de brutalidad».

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año.

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De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de estas ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas. EFE