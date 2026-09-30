Perú vacuna contra el sarampión en el este de Lima tras confirmar 29 casos en la zona

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Lima, 30 sep (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú comenzaron este miércoles a vacunar casa por casa contra el sarampión en los distritos del este de Lima, tras informar que en esa zona hay 199 casos sospechosos y 29 confirmados, en medio de un brote de la enfermedad en el país.

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó una jornada de vacunación en el distrito de Santa Anita para que los niños y adolescentes completen las dosis que los inmunizan contra el sarampión.

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"Hacemos un llamado a la población a recibir a las brigadas del Minsa que recorren diferentes zonas de la ciudad o acudir al establecimiento de salud más cercano para completar sus vacunas a tiempo", señaló.

El ministerio informó previamente que en la zona este de Lima "se han notificado 199 casos sospechosos y 29 confirmados" y que los distritos con más casos reportados en esa jurisdicción son Ate, con 94; San Juan de Lurigancho (40); El Agustino (22); y Santa Anita (13).

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Alertó, además, que en Lima Este, la vacunación comprende al 70 % de menores, y que los grupos más afectados son niños hasta los 11 años y jóvenes de 18 a 29 años.

Las autoridades sanitarias de Perú llamaron el fin de semana pasado a los padres peruanos a que vacunen a sus hijos ante el brote de sarampión, que hasta el momento ha dejado un adolescente fallecido y 2.357 casos confirmados en el país andino.

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En Perú se aplica la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) de manera gratuita, como parte del Esquema Nacional de Inmunizaciones, con una primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses.

El Minsa confirmó el pasado jueves que un joven de 16 años murió "por complicaciones asociadas al sarampión" en una comunidad de Loreto y que ya hay 2.357 casos confirmados de la enfermedad en el territorio peruano.

Hasta el momento se han notificado 6.114 casos sospechosos de sarampión en todo el país, la mayoría de ellos en las regiones de Puno, Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Loreto, Ucayali, Lima, Callao y Piura. EFE