Israel felicita a El Mansuri por su "histórico" nombramiento como primera ministra de Marruecos

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha felicitado este miércoles a Fátima Zahra el Mansuri por su "histórico" nombramiento como primera ministra encargada de Marruecos después de la victoria de su partido, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), en las elecciones legislativas celebradas el 23 de septiembre en el país africano.

"En nombre del Estado de Israel, expreso mis más sinceras felicitaciones a Fátima Zahra el Mansouri por su histórico nombramiento como primera ministra de Marruecos por parte de Su Majestad el Rey Mohammed VI", ha dicho Herzog en un comunicado en redes sociales, en el que ha deseado a la política "el mayor de los éxitos en esta función".

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Así, ha destacado también que el monarca marroquí "ha demostrado un gran liderazgo en sus esfuerzos por la paz y para reforzar los históricos lazos entre ambos pueblos". "Espero que sigamos trabajando juntos para ampliar el círculo de paz y tolerancia en nuestra región", ha zanjado.

Marruecos, un importante aliado de Estados Unidos en el norte de África, estableció lazos diplomáticos con Israel a raíz de los 'Acuerdos de Abraham' --a los que se sumaron también Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin--, al tiempo que mantiene oficialmente su apoyo a la solución de dos Estados, rechazada por el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.

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La felicitación de Herzog ha llegado después de que Mohamed VI encargara a El Mansuri la labor de ensamblar el próximo Gobierno de Marruecos, con lo que se ha convertido en la primera mujer en ser nombrada como primer ministra en la historia del país africano. Los contactos arrancarán durante la jornada de este mismo miércoles.

El PAM, que era parte de la coalición tripartita gubernamental saliente, obtuvo 97 escaños para esta nueva legislatura, con la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición, en segundo lugar con 66 escaños. En tercer lugar quedó el Partido Istiqlal (PI) --también integrante del Ejecutivo--, con 65 asientos, mientras que por detrás estuvo el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), con 54 representantes.

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Las elecciones legislativas en Marruecos, que registraron una participación inferior al 40%, han estado marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.