Heridos piloto y copiloto del avión Flydubai con destino a Israel y desviado por incidente

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El Cairo, 30 sep (EFE).- El piloto y el copiloto del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv, y que fue desviado por un "incidente", se encuentran heridos y fueron trasladados al hospital al aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, informaron fuentes oficiales.

"Hemos recibido un llamado de auxilio del vuelo de Flydubai para un aterrizaje de emergencia a las 8.44 hora local (5.44 GMT) de la mañana. Declaramos el estado de emergencia tras recibir el aviso. El piloto y el copiloto fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento médico. Ambos fueron heridos", indicó el aeropuerto de Tabuk, según recoge el medio saudí Al Arabiya.

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Un avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudí debido a un "altercado entre la tripulación", confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel, en un incidente que la prensa israelí describe como un apuñalamiento de un piloto a otro. EFE