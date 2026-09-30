FundéuRAE: III Convención de Lenguaje Claro y Accesible, claves de redacción

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Madrid, 30 sep (EFE). Ante la celebración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se celebra en La Plata (Argentina) entre el 1 y el 2 de octubre, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, propone las siguientes claves de redacción:

1. “III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible”, con mayúsculasEn los nombres de convenciones, lo indicado es escribir con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman parte de ellos (también en las menciones abreviadas), según la ortografía académica: “Mañana comienza la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible”.

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2. “La Plata”, con el artículo en mayúsculaEl topónimo de la ciudad sede de esta convención es “La Plata”. Al incluirse el artículo en el nombre propio, lo adecuado es escribirlo con mayúscula. Su gentilicio es “platense”.

3. “Argentina” y “la Argentina”, ambas formas válidasEs igualmente válido usar el nombre de este país rioplatense con y sin artículo. Si se emplea, se escribe con minúscula: “Argentina”, “la Argentina”.

4. “Bs. As.”, abreviatura de “Buenos Aires”La forma asentada para abreviar el topónimo “Buenos Aires” es “Bs. As.”, con puntos y espacio entre la primera parte de la abreviatura y la segunda.

5. Para la edición, “III” o “3.ª”, pero no “3”En lo que respecta a las ediciones de un determinado encuentro, en lenguaje escrito y formal lo apropiado es utilizar el ordinal (“tercera”), que se puede abreviar con números arábigos, punto y letra volada (“3.ª” , no “3ª” ni “3”) o con números romanos (“III”), como en este caso.

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6. Títulos de ponencias y charlas, con comillasLos títulos de las ponencias y las charlas que se sucederán se escriben con mayúscula solo en la primera palabra (y en los nombres propios) y se delimitan entre comillas completamente cuando se citan en un texto: “Participa en la mesa ‘Una comunicación pública para todos’”.

7. Los cargos, con minúsculasLos cargos, sean del rango que sean, se escriben con minúscula, según la “Ortografía de la lengua española”: “la ponente”, “el presidente”...

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE