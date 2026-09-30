Fundación Unicaja y Museke dotan de energía solar a 80 familias vulnerables de Ruanda

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Fundación Unicaja y Museke han dotado de energía solar a cerca de medio millar de personas en Ruanda gracias al proyecto 'Rayos de Esperanza: 80 hogares iluminados en Ruanda'. La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la institución, mejorará de forma significativa sus condiciones de vida al proporcionar acceso sostenible a la electricidad, favoreciendo la seguridad, educación y el bienestar familiar, mientras se promueve el uso de energías limpias y renovables.

Según ha señalado la entidad bancaria en una nota de prensa, la falta de acceso a electricidad en las viviendas es "una de las carencias más evidentes y comunes entre las familias del país africano". Con este proyecto, Fundación Unicaja y Museke se alían para "generar oportunidades, promoviendo la autonomía energética, la educación ambiental y el empoderamiento comunitario".

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Así, "la ausencia de electricidad en los hogares restringe gravemente las oportunidades educativas y de desarrollo de los niños y niñas, que no pueden estudiar en casa después del anochecer". Además, dificulta la realización de actividades productivas o educativas por parte de los adultos, refuerza la exclusión digital, y profundiza el círculo de pobreza intergeneracional.

A través de la instalación de kits solares domésticos, se busca ofrecer una solución sostenible, segura y respetuosa con el medio ambiente. Cada sistema permite la iluminación básica del hogar, la carga de pequeños dispositivos electrónicos, y contribuye a una mejora sustancial en el bienestar de las familias beneficiadas.

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El proyecto, que también ha contemplado formación a las familias en el uso, mantenimiento y conservación de los sistemas solares instalados, ha priorizado aquellos hogares con presencia de menores, mujeres cabeza de familia y personas con discapacidad.

Además, jóvenes o técnicos locales han participado en la instalación de estos equipamientos, generando oportunidades de formación y empleo en el ámbito de las energías limpias.

Por otro lado, el proyecto Museke ("sonrisa", en kinyarwanda) trabaja desde hace años en la población de Nemba, en el norte de Ruanda, con el objetivo de acompañar el desarrollo integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, así como apoyar a sus familias en la mejora de sus condiciones de vida. Muchos de estos hogares se encuentran en contextos de pobreza estructural, con ingresos mínimos, limitado acceso a servicios básicos y fuertes carencias materiales.

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En esta línea, la iniciativa 'Rayos de Esperanza: 80 Hogares Iluminados en Museke' es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja. Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies.