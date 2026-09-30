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El bético Fran García sustituye a Grimaldo en la selección española

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Madrid, 30 sep (EFE).- El jugador del Betis español Fran García se va a incorporar a la selección de fútbol en sustitución del lateral del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo debido a las molestias que sufre en el muslo izquierdo, informa la Real Federación Española de Fútbol en su web.

Fran García, de 27 años, regresa a una convocatoria con el seleccionador, Luis de la Fuente, con quien jugó dos partidos en 2023, después de que llegara al Betis esta temporada después de tres campañas en el Real Madrid.

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Grimaldo se sometió este miércoles a unas pruebas tras notar ayer, martes, unas molestias en el cuádriceps durante el calentamiento del partido de España ante Croacia en el que la campeona del mundo se impuso por 4-1 en la segunda jornada de la Liga de las Naciones. EFE

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