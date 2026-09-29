Agencias

Rubio carga contra la inmigración masiva y pone como ejemplo a España tras la entrada masiva en Ceuta

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cargado contra la gestión de los flujos migratorios en algunos países europeos, poniendo como ejemplo a España, tras la entrada masiva de personas migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta y asegurando que "ningún país puede permitirse dejar que entre en masa cualquiera que desee hacerlo".

Preguntado por una batería de cuestiones atribuidas al continente europeo --entre ellas, la inmigración-- por un presentador de la cadena Fox News que no ha citado a España, Marco Rubio ha subrayado que "Europa se enfrenta a grandes desafíos". "Todos hemos visto las imágenes, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en España", ha señalado, en aparente alusión a la entrada masiva de personas migrantes desde territorio marroquí dos meses atrás.

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"Ningún país --ningún país responsable y gobernado por personas responsables-- puede permitirse tener las fronteras totalmente abiertas y dejar que entre en masa cualquiera que desee hacerlo", ha espetado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Defendiendo que "no se puede inundar a países con flujos migratorios", el político conservador ha argumentado, tras anotar que Estados Unidos "se construyó sobre la inmigración", que ésta "debe llevarse a cabo mediante un proceso ordenado en el que se pueda decidir quién entra, contar con información detallada sobre esas personas y seleccionar a quiénes y a cuántas personas se permite ingresar cada año". "Esto es migración adecuada, inmigración adecuada", ha remarcado.

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"Lo que hemos visto en el conjunto de Occidente, y lo que presenciamos en Estados Unidos durante la administración anterior (la demócrata de Joe Biden), es una afluencia incontrolada de personas", ha contrapuesto.

Al hilo, ha querido emplear una analogía a modo de explicación: "No estoy en contra de la lluvia, sino de las inundaciones". "Lo mismo diría respecto a la inmigración y la migración masiva", ha proseguido.

En este sentido, ha alegado que "la migración masiva resulta tremendamente costosa para cualquier sociedad" y que, "sencillamente, no es sostenible a largo plazo". "Creo que los países europeos lo están aprendiendo ahora", ha valorado, asegurando que "Estados Unidos lo aprendió tras cuatro años de Administración (del ex presidente Joe) Biden".

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