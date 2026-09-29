Maxi Iglesias hace su confesión más personal: "Vivía en un piso de 50 metros cuadrados con 3 perros y sin habitación"

29/09/2026 Maxi Iglesias ha visitado 'El Hormiguero' para presentar su nueva película, 'Nuda propiedad'. 'El hormiguero' ha arrancado la semana recibiendo a Maxi Iglesias y Susana Abaitua, que han visitado el programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, 'Nuda propiedad', que se estrena este 2 de octubre y como indica su nombre afronta el problema de una joven pareja para poder comprarse una vivienda en nuestro país y que adquieren una vivienda por dicha fórmula -la nuda propiedad- cuyo propietario, un anciano, podrá residir en ella hasta que fallezca. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EL HORMIGUERO

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'El hormiguero' ha arrancado la semana recibiendo a Maxi Iglesias y Susana Abaitua, que han visitado el programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, 'Nuda propiedad', que se estrena este 2 de octubre y como indica su nombre afronta el problema de una joven pareja para poder comprarse una vivienda en nuestro país y que adquieren una vivienda por dicha fórmula -la nuda propiedad- cuyo propietario, un anciano, podrá residir en ella hasta que fallezca.

Y, a raíz del argumento, los actores han revelado el peor lugar en el que han vivido. Primero ha sido el presentador el que ha rememorado el primer piso en el que vivió cuando se mudó a Madrid desde su Raquena natal; un apartamento en el barrio de Salamanca que "era tremendo, estaba inclinado y si caminabas fuerte parecía que se iba a hundir", y en el que entraban incluso palomas y en una ocasión se le cayó una cisterna antigua justo a su lado. "Me habría matado" ha reconocido entre risas.

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La experiencia de la actriz no fue mucho mejor, ya que en un bajo en el que vivió en el centro de Madrid se vio sorprendida por una plaga de cucarachas y, aunque ella no dejaba de matar a los insectos con los que se encontraba por su casa, la negativa de los vecinos a acabar con este problema que le impedía incluso dormir, hizo que dijera '¡hasta aquí!' y dejase el que había sido su hogar.

Maxi, por su parte, ha revelado que su peor experiencia fue precisamente en su casa familiar, ya que como ha confesado "hasta los 19 años viví en casa de mi madre y no tenía habitación propia. Era un pisito de 50 metros cuadrados con tres perros y yo sin habitación, dormía en un sofá cama. Luego empecé a currar y con 19 años ya me pude mover un poco y buscar una solución",

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Como ha expresado, el acceso a una vivienda es un problema real que afecta principalmente a los más jóvenes y, como ha asegurado, "mucha gente joven que se ve abocada a tener que compartir vivienda porque, si no, no puede con un sueldo hacer frente a los alquileres que hay. Eso es así y lo estamos viendo. Y no solo pasa en España, en los países que nos rodean también. Es una realidad muy triste". "Lo ideal es que convivas por amor, pero si no te queda otra, hay gente que se tienen que juntar porque con un sueldo no les llega" ha añadido.

Cambiando de tema, Maxi también ha explicado que para interpretar a su personaje -un hombre que ronda la cuarentena y al que su físico es lo último que le importa porque tiene otras preocupaciones más importantes- abandonó el ejercicio físico y cambió su alimentación para intentar coger peso y alejarse de la imagen de 'guapo' y 'galán' en la que se le ha encasillado. "A mí personalmente me aburre, pero es lo que me han dado. Lo he ido pidiendo, pero no me hacen caso. Me siento un privilegiado porque trabajo de lo que me gusta y estoy muy feliz trabajando en los proyectos en los que estoy, pero es verdad que me cuesta llegar a ese tipo de personajes", ha admitido.

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