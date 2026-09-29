Más de 100 colonos atacan una aldea de Cisjordania e impiden el regreso de una familia palestina a su casa

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Más de un centenar de colonos israelíes han incendiado vehículos y viviendas palestinas en la aldea de Jalud, en el norte de Cisjordania, para impedir el regreso de una familia palestina a su casa durante la noche del lunes, bloqueando carreteras y tirando piedras contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según ha informado este martes un portavoz de las mismas, cuando se han desplazado al lugar para frenar los altercados.

"Fuerzas de las FDI y de la Guardia Fronteriza han actuado durante la noche (del lunes) en la zona de la aldea de Jalud (...) para dispersar a alborotadores israelíes y proteger a los residentes de la localidad", ha anunciado un portavoz militar en un comunicado en el que precisa que "la operación se realizaba mientras se coordinaba el regreso de una familia palestina a su hogar en la aldea".

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La familia "se había visto obligada a abandonar" la vivienda tras "varios incidentes de violencia de carácter nacionalista en su contra". "Debido a la violencia, no fue posible completar la misión de devolverlos a su casa", ha informado el Ejército israelí.

"En la aldea se congregaron más de 100 alborotadores israelíes, quienes bloquearon carreteras, quemaron neumáticos y arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad", recoge la nota, que también señala que los colonos "incendiaron edificios palestinos en la localidad, así como vehículos y otras propiedades".

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Las FDI, que no recogen balance de víctimas o daños contra palestinos, han informado de que tres miembros de la Guardia Fronteriza "han sufrido heridas leves y un vehículo de las fuerzas de seguridad ha resultado dañado".

Asimismo, ha indicado que sus tropas han dispersado a la multitud y "han detenido a dos sospechosos", quienes han sido trasladados a comisaría para ser interrogados. "Posteriormente, investigadores del distrito y especialistas forenses de las fuerzas de seguridad y de las FDI acudirán al lugar para recopilar hallazgos, pruebas y testimonios para la investigación iniciada", ha agregado.

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"El estamento de seguridad condena enérgicamente cualquier agresión contra el personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones, así como los actos de vandalismo y los daños a la propiedad", ha afirmado el portavoz militar, que ha advertido que "incidentes de este tipo desvían la atención, socavan la estabilidad y perjudican las actividades de defensa y contraterrorismo de las fuerzas de seguridad".

La agencia de noticias palestina Wafa, que también ha informado de lo sucedido, ha recogido que los ataques, extendidos hasta la madrugada del martes, han incluido el incendio de dos viviendas de una misma familia que se vio obligada a abandonarlas el pasado mes de julio tras meses de acoso y ataques reiterados.

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Horas antes del ataque, las autoridades israelíes habían permitido a la familia regresar a su vivienda tras casi dos meses de desplazamiento forzoso, en cumplimiento de una decisión del Tribunal Supremo de Israel que les autorizaba a recuperar su hogar.

El propietario de la vivienda afectada, Mahmoud al Tubasi, ha declarado a Wafa que la familia ha intentado regresar a su casa conforme a la orden judicial, pero se ha encontrado con la magnitud de la destrucción y los daños sufridos durante el tiempo en que los colonos la ocuparon e impidieron el acceso a sus dueños, dejándola, ha subrayado, inhabitable.

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