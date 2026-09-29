Puente firma con el BID un acuerdo para impulsar el transporte y las infraestructuras en Latinoamérica

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, han firmado este martes en Miami (Estados Unidos) un memorando de entendimiento para potenciar la cooperación en el sector del transporte y las infraestructuras en América Latina y el Caribe.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, el documento creará un marco para explorar oportunidades de colaboración en materias de interés común y definir estrategias de inversión con retornos sociales y económicos en los países vinculados a la entidad multilateral.

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El acuerdo suscrito tendrá una vigencia de tres años y comprende los diferentes ámbitos del transporte y las infraestructuras, desde la red de carreteras y ferroviaria hasta los aeropuertos, la navegación aérea y el transporte marítimo y portuario.

El ministro español ha puesto en valor durante el acto la experiencia y las capacidades técnicas de las sociedades estatales adscritas a su departamento, como son Adif, Renfe, Ineco, Puertos del Estado, Aena o Enaire.

Asimismo, Puente ha mantenido una reunión de trabajo con Goldfajn en la que ha puesto en valor la presencia en Madrid de la sede europea del BID como reflejo de la relación de España con los países miembros del banco.

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La institución financiera multilateral está formada por 48 estados miembros, de los cuales 26 son naciones prestatarias de América Latina y el Caribe y 22 corresponden a países no prestatarios de Europa, Norteamérica y Asia, entre los que se encuentra España.

ENCUENTROS BILATERALES

Durante su asistencia al foro 'LAC Transport Forum 2026', Puente ha celebrado también encuentros bilaterales con representantes institucionales de Brasil, Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y Honduras.

El ministro les ha trasladado una invitación oficial para participar en Valladolid en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Transportes e Infraestructuras los días 8 y 9 de octubre como parte de la XXX Cumbre Iberoamericana que organiza España este año.

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