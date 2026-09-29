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ROYAL CARIBBEAN GROUP AVANZA EN SU PROGRAMA DE MANEJO DE SARGAZO EN MAHAHUAL, MÉXICO, TRAS UNA PRIMERA FASE EXITOSA

PR Newswire

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MAHAHUAL, Mexico, 29 de septiembre de 2026

Desarrollado junto con Menos Plástico es Fantástico y aliados locales, el piloto de cinco meses recolectó 977 toneladas métricas de sargazo y estableció un modelo de colaboración que orientará la siguiente fase del programa

MAHAHUAL, Mexico, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) completó la primera fase de su programa de manejo de sargazo en Mahahual, Quintana Roo, avanzando en el compromiso que la compañía anunció en marzo de este año para contribuir a atender una de las prioridades de la comunidad costera.

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El sargazo es un alga flotante de origen natural que proporciona un hábitat importante para especies marinas en mar abierto. Sin embargo, en las zonas costeras, las grandes acumulaciones pueden afectar a los ecosistemas y las comunidades, lo que pone de manifiesto la necesidad de un manejo oportuno y responsable.

El programa fue desarrollado en colaboración con Menos Plástico es Fantástico, una organización local sin fines de lucro que promueve iniciativas comunitarias y educativas enfocadas en reducir los residuos plásticos y que ha ampliado su trabajo para incluir el manejo del sargazo.

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Durante el piloto, los equipos utilizaron recolección en el agua y redes para retirar el sargazo de la laguna arrecifal de Mahahual antes de que llegara a la costa. Posteriormente, los materiales fueron trasladados a áreas designadas para su secado y procesamiento, donde se separaron los residuos y otros materiales. Estos esfuerzos complementan las medidas existentes para el manejo del sargazo en la zona, incluidas las barreras y los puntos de anclaje cercanos al muelle.

A lo largo de cinco meses, el programa alcanzó los siguientes resultados:· Recolectó 977 toneladas métricas de sargazo, equivalente a más de 48,000 carretillas llenas.

· Utilizó 3,054 redes de recolección como parte de las operaciones de retiro de sargazo en el agua.

· Produjo 560 costales de sargazo seco mientras se exploran posibles oportunidades para reutilizar el material.

· Generó aprendizajes relacionados con los procesos de recolección, transporte, secado y separación de residuos.

El programa también incluyó la identificación y documentación de especies marinas encontradas en el sargazo recolectado, incluidos cangrejos del sargazo, peces ballesta juveniles, camarones del sargazo y peces sapo del sargazo. También se recolectaron macroplásticos encontrados durante las labores, aportando información adicional para comprender mejor los materiales y la vida marina presentes en el sargazo recolectado.

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La operación del piloto fue llevada a cabo por Menos Plástico es Fantástico con el apoyo de Royal Caribbean Group, con actividades enfocadas principalmente en la zona de El Quebrado de Mahahual. De manera complementaria, el proyecto apoyó otros esfuerzos locales de manejo de sargazo en zonas de relevancia económica y turística de Mahahual, incluyendo acciones relacionadas con barreras en la zona de muelles de pescadores y el canal de navegación, en colaboración con actores locales.

A medida que el programa avanza hacia su segunda fase, Royal Caribbean Group y Menos Plástico es Fantástico extenderán las operaciones hasta noviembre, ampliando la capacidad de recolección en el agua de dos a tres embarcaciones e incorporando actividades adicionales de limpieza a lo largo del canal de navegación entre la zona central de Mahahual y la entrada a Quebrado Norte. Estos esfuerzos incluirán el retiro de redes que hayan quedado en el lecho marino y la eliminación de residuos acumulados alrededor de las redes de sargazo, ayudando a mantener más limpio el canal de navegación.

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"Nuestro compromiso con Mahahual comienza escuchando a la comunidad y trabajando junto con socios locales en soluciones que respondan a prioridades compartidas, señaló Helen OConnell, Vicepresidenta Asociada de Vinculación Comunitaria de Royal Caribbean Group. "Esta primera fase convirtió ese compromiso en acciones concretas, ayudando a retirar 977 toneladas métricas de sargazo, fortalecer la colaboración local y construir una base para continuar avanzando durante la siguiente fase del programa."

De manera paralela al piloto, Royal Caribbean Group también colaboró en los esfuerzos de manejo de sargazo en Mahahual mediante el apoyo a la reubicación y ampliación de la barrera de sargazo, incluida la inversión en nuevos anclajes y equipo técnico, en coordinación con el Comité de Sargazo de Mahahual y la Secretaría de Marina (SEMAR).

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Estas acciones reflejan el compromiso más amplio de Royal Caribbean Group con las comunidades y destinos donde opera. A través de su plataforma SEA the Future, la compañía impulsa iniciativas enfocadas en preservar el planeta, fortalecer a las comunidades y acelerar la innovación a escala.

Acerca de Royal Caribbean Group:

Royal Caribbean Group es una empresa líder mundial de vacaciones que abarca cruceros, destinos únicos y experiencias vacacionales terrestres. La compañía opera 71 barcos que navegan hacia más de 1,000 destinos en los siete continentes a través de sus tres marcas de propiedad total: Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea, además de una participación del 50% en una empresa conjunta con TUI Cruises, que opera las marcas Mein Schiff y Hapag-Lloyd.

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El Grupo continúa expandiendo su portafolio de destinos privados mediante sus colecciones Perfect Day y Royal Beach Club, y entrará al segmento de cruceros fluviales en 2027 con Celebrity River Cruises. Impulsada por marcas innovadoras, tecnología avanzada y un programa de lealtad líder en la industria, la compañía ha construido un ecosistema vacacional conectado, transformando las vacaciones de una vez en la vida en toda una vida de vacaciones.

Reconocida en la lista Fortune World's Most Admired Companies 2026 y en la lista Forbes Best American Companies 2026, Royal Caribbean Group se guía por su misión de ofrecer las mejores vacaciones de manera responsable.

Para más información, visite: royalcaribbeangroup.com

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FUENTE Royal Caribbean Group