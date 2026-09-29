Aumento de combates en Yemen lleva al límite a un sistema sanitario exhausto, afirma OMS

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Ginebra, 29 sep (EFE).- La intensificación de los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales en el suroeste de Yemen, que ha causado 4.481 víctimas directas, está agravando la presión sobre un sistema sanitario muy debilitado por años de conflicto, señaló hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los enfrentamientos se han intensificado en las últimas 24 horas en Taiz y Lahj, cerca del estrecho de Bab al Mandeb, estratégica vía marítima que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

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La directora regional de Emergencias de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Annette Heinzelmann, dijo a la prensa que la violencia está dificultando el acceso a la asistencia médica y nueve instalaciones sanitarias han resultado dañadas o han quedado fuera de servicio.

Esto ha ocurrido en un contexto en el que solo el 60 % de los centros de salud funcionaban plenamente, aunque con capacidades muy limitadas para cirugía traumatológica, transfusiones y cuidados intensivos.

Este recrudecimiento del conflicto ha desplazado a más de 180.500 personas en diez provincias, sumándose a los desplazamientos provocados por años de guerra.

"Las familias necesitan atención maternoinfantil, nutrición, vacunación y apoyo de salud mental, mientras el hacinamiento, el agua no segura y las dificultades para acceder a los centros aumentan el riesgo de enfermedades", dijo Heinzelmann.

La especialista mencionó que a todo esto se suman los brotes de enfermedades infecciosas que han empezado a verse, con 7.784 casos sospechosos de cólera o diarrea aguda y 22 muertes: más 9.604 casos de dengue y 37 fallecimientos; y otros 22.000 casos sospechosos de sarampión y 128 muertes este año.

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La OMS indicó que ha desplegado en Yemen más de 20 equipos médicos móviles y ha enviado 59 toneladas de suministros médicos valoradas en más de 650.000 dólares a 40 instalaciones en diez provincias.

Sin embargo, "algunas reservas esenciales, incluidos equipos para traumatología y medicamentos básicos, ya se han agotado", dijo Heinzelmann.

Para cubrir esta operación, indicó que la OMS necesita nueve millones de dólares, de los cuales solo ha conseguido dos millones, por lo que ha reclamado fondos urgentes. EFE