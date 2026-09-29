"Producir en México está chingón": Iberseries ensalza al país como lugar idóneo para crear

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Clara Antón

Madrid, 29 sep (EFE).- "Producir en México está chingón" es la frase con la que el festival Iberseries & Platino Industria 2026 sitúa al país latinoamericano como lugar para crear proyectos de ficción y no ficción, y con la que el director general de la Comisión de Filmaciones de Ciudad de México, Guillermo Saldaña, resume por qué se debe producir allá.

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"Porque está chingón", respondió, sin dudar, Saldaña a Adriana Castillo, coordinadora general de Platino Industria y la moderadora del coloquio 'México, país en foco', cuando le preguntó por qué se ha de producir en México, el país protagonista de la 6ª edición de este encuentro internacional para profesionales del sector audiovisual iberoamericano, que se celebra en Madrid.

En el coloquio, Saldaña aseguró que su meta "en Ciudad de México es viabilizar que todos los proyectos se lleven a cabo y que todo encaje de una manera en que en esta ciudad tan caótica se pueda filmar con orden" y para ello, dan "acompañamiento interinstitucional, político y administrativo".

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El director de la Comisión agregó que el año pasado generaron 533 millones de dólares con producciones audiovisuales. "Esto se traduce en 110.000 empleos directos temporales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025", concretó.

Solo en 2025, en Ciudad de México se crearon alrededor de 2.500 proyectos, "desde publicidad a drama, series, películas, televisión...". De los que 235 eran largometrajes y 66 series, con 63 coproducciones cinematográficas con 27 países.

"Yo creo que con este escenario, es interesante plantearnos por qué tenemos que producir hoy en día en México", lanzó.

Por su parte, José Miguel Álvarez, el director general de EFD Studios México, la mayor empresa de alquiler de equipo cinematográfico de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, sostuvo que en el país se está generando una dinámica de reconocimiento del valor económico de la producción cinematográfica.

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En México, subrayó Álvarez, una producción cinematográfica "se puede realizar de principio a fin": "Tenemos talento, tenemos el equipo, la infraestructura, facilidades de postproducción, efectos especiales... Y no hay que ignorar que México también es muy importante en términos de presencia de plataformas".

Coproducir con otros países también es crucial para crecer y apuntó que España es el principal coproductor de México, mientras que Colombia lo es dentro de la región de Latinoamérica.

"Este triángulo virtuoso ayuda a fortalecer proyectos y encontrar socios que aporten no solamente financieramente, sino también creativamente a los proyectos para hacerlos más fuertes", resaltó.

Y la CEO de New Art Group (estudio de doblaje y postproducción con más de 30 años de trayectoria), Andrea Bilbatúa, afirmó que México es "la entrada a Latinoamérica" y ensalzó "la alta capacidad que tiene para enfrentar las producciones", así como "grandísimos talentos que han sido galardonados por los mayores premios de esta industria y son un referente de todo el potencial que tiene la industria mexicana".

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"El producto latinoamericano está y sigue creciendo en todo el mundo", afirmó por su parte en declaraciones a EFE el productor mexicano Javier Williams, quien sostiene que la clave para que las productoras mexicanas sigan avanzando es "crecer con eficiencia, creatividad y profesionalismo".

Williams lo ejemplificó así: "Ahorita tenemos una serie que está funcionando muchísimo más allá de México en Prime Video, 'El juicio'. Creo que mientras más se siga haciendo contenido latinoamericano, las productoras que estamos en México y específicamente Visceral, seguirán creciendo siempre y cuando crezcan en calidad, eficiencia y en profesionalismo".

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El productor mexicano, que es representante en Iberseries de Tripas Studios, con sede en Los Ángeles, y de Visceral -"casa de producción física" de sus proyectos-, tiene 35 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Y tras esa larga trayectoria, se ha dado cuenta de que debe seguir creando contenido desde México.

Esto es porque "en Latinoamérica, México no es que lleve la batuta, pero es más probable que un contenido mexicano funcione en otros lugares de Latinoamérica que contenido más local de otros países pase a México", explicó.

Al mismo tiempo, "mientras más viajen los proyectos, más se comparan con lo que se hace en otros países" y mejor funcionará, afirmó. EFE

(foto) (vídeo)