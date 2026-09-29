Israel mata a 3 gazatíes durante la madrugada, entre ellos un líder miliciano de Hamás

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Gaza, 29 sep (EFE).- El Ejército israelí (FDI) mató a tres gazatíes durante la pasada madrugada, incluido un líder de las milicias del grupo islamista Hamás, en dos ataques independientes contra el norte y el centro de la Franja, informaron a EFE fuentes médicas del enclave palestino.

El Hospital Al Shifa recibió los cadáveres de dos personas después de que las FDI impactaran contra un edificio residencial en el barrio de Al Nasr, en la ciudad de Gaza (norte de la Franja). Entre ellos se encontraba Ezz El Din Al Beik, uno de los líderes de las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás.

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En un comunicado conjunto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, dijeron que Al Beik era como comandante de la Brigada del Norte de Gaza para la milicia de Hamás y que "participó en la planificación de ataques terroristas contra nuestras fuerzas y trabajó en el reclutamiento de operativos para la organización".

Por otra parte, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balah (centro de la Franja de Gaza), comunicó la muerte de un joven que había sido trasladado poco antes a sus instalaciones con heridas de bala en la cabeza provocadas por el Ejército israelí cuando se encontraba en una rotonda de la mencionada urbe.

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El número de gazatíes muertos por fuego israelí en la campaña bélica que ha devastado Gaza tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre supera ya las 74.000 personas y los heridos son casi 176.000, algunos con amputaciones y otras lesiones de por vida, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Un comité de expertos independientes de la ONU, así como organizaciones israelíes de derechos humanos y entidades internacionales como Amnistía Internacional, han concluido que las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen genocidio. EFE