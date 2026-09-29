Hyatt acelera la expansión de su división de lujo en América con foco en México y nuevas aperturas antes de fin de año

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La cadena hotelera estadounidense Hyatt ha anunciado el impulso de su cartera de marcas de lujo en el continente americano de cara al último trimestre de 2026, con un despliegue centrado en el mercado mexicano a través de las enseñas Park Hyatt, Alila y The Unbound Collection, además del crecimiento de la marca Grand Hyatt en Latinoamérica y el Caribe.

En el mercado mexicano, la compañía está consolidando una estrategia con tres propiedades bajo la marca Park Hyatt. Tras la apertura en diciembre de 2025 del Park Hyatt Cabo del Sol en Baja California Sur, el grupo prevé inaugurar antes de que finalice 2026 el Park Hyatt Riviera Maya, que se convertirá en el primer complejo de la marca en operar bajo el modelo all-inclusive (todo incluido).

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A esta oferta se sumará en la primavera de 2027 la apertura del Park Hyatt Mexico City Polanco, ubicado en la capital del país.

Asimismo, la división de lujo de Hyatt en la región incluye la reciente incorporación en febrero de 2026 del resort Alila Mayakoba en Riviera Maya, así como el desembarco del complejo solo para adultos Impression Isla Mujeres dentro de la marca The Unbound Collection el próximo 2 de noviembre.

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NOVEDADES EN THE UNBOUND COLLECTION Y CRECIMIENTO DE GRAND HYATT

Dentro de la marca The Unbound Collection, que agrupa hoteles independientes, el grupo destaca la reciente apertura de The Clayfield en Canadá, ubicado en la región vitivinícola de Niagara-on-the-Lake.

A su vez, la enseña ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de experiencias personalizadas vinculadas a la gastronomía, la cultura y el arte local que se implantará en propiedades como The Georgian o Hotel La Compañía Casco Antiguo.

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Por su parte, la marca Grand Hyatt complementará la expansión del grupo en el segmento de ocio durante el cuarto trimestre de 2026 con la apertura prevista de tres nuevos establecimientos: Grand Hyatt Grand Cayman, Grand Hyatt Cancun y Grand Hyatt Los Cabos, incorporando en estas dos últimas propiedades mexicanas la modalidad de todo incluido.