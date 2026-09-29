El Reino Unido descarta cobrar a extranjeros por visitar los museos nacionales

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Londres, 29 sep (EFE).- El Gobierno británico descartó este martes cobrar a los extranjeros por las visitas a los museos nacionales -como el British Museum o el de Historia Natural-, pese a las recomendaciones de un reciente informe oficial de establecer una entrada que ayude a financiar el sector cultural.

El ministerio de Cultura, Medios, Digitalización y Deportes dijo en un comunicado que "todo el mundo seguirá disfrutando de admisión universal libre a nuestros museos de clase mundial", una gratuidad que está vigente desde 2001 y que fue decidida por el Gobierno de Tony Blair.

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Este departamento recuerda que los museos nacionales aportan más de mil millones de libras a la economía nacional, gracias a las actividades generadas por sus visitantes: en 2025, 7,1 millones de personas visitaron el Museo de Historia Natural y 6,4 el British; en total, siete de los diez más visitados en el país son museos públicos.

Una eventual entrada impuesta a los no británicos "podría disuadir a los visitantes nacionales, mientras que los posibles beneficios de esa medida "no se notarían de igual manera en todo el sector". "Por tanto, no se va a introducir el pago a los visitantes extranjeros", zanja el ministerio.

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El anterior Gobierno de Keir Starmer encargó a Margaret Hodge, 'baronesa' laborista en la Cámara de los Lores, una especie de 'libro blanco' de la cultura y de la sostenibilidad financiera de las actividades culturales.

En su informe del pasado diciembre, recomendó, entre otras cosas, cobrar por la entrada a los museos a los extranjeros, a lo que la ministra de Cultura, Lisa Nandy, se mostró favorable, pero el gabinete de Andy Burnham parece verlo ahora de otro modo.

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La red de museos gratuitos es una de las principales atracciones turísticas del Reino Unido, y particularmente de su capital, Londres, y constituyen de hecho una muestra del 'poder blando' cultural del país, reflejo de su rica historia y el enorme poder global del que el Reino Unido gozó durante siglos. EFE