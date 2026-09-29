Mapfre centrará su próximo plan estratégico en integrar Safety en EEUU y en el uso de la IA

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Mapfre dará un papel central durante su próximo plan estratégico a la integración de Safety Insurance en Estados Unidos, cuya compra se anunció hace unas semanas, y a profundizar en el uso de la inteligencia artificial (IA).

"Una parte importante del plan estratégico es cómo desarrollar negocio apalancándonos sobre las nuevas vías que abre la tecnología", ha explicado el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, durante su intervención en el 'XVII Encuentro Financiero', organizado por KPMG y 'Expansión'.

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Sobre el actual plan estratégico, que finaliza este año, Huertas ha indicado que se está cerrando con un "éxito importante". El presidente de la aseguradora ha recordado que la capitalización está en niveles récord.

La firma espera cerrar la adquisición de Safety en los próximos tres o cuatro meses, de forma de poder operar casi todo 2027 ya con Safety dentro del perímetro de Mapfre. En un primer momento, en todo caso, seguirán compitiendo porque se mantendrán como empresas independientes.

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"Competimos en los mismos ramos y con las mismas capacidades. Somos muy buenos haciendo por separado lo que hacemos, por lo cual uniendo fuerzas debemos ser mejores", ha recordado Huertas, señalando que esta adquisición les permitirá ganar una "escala importante" en Estados Unidos para seguir compitiendo en Autos y Hogar.

Mapfre ya está parando ciertas compras de proveedores en previsión de la adquisición de Safety, para poder así integrarlas y ganar eficiencia. "Más adelante ya iremos viendo las sinergias comerciales", ha avanzado Huertas.

Sobre adquisiciones en otros mercados, Huertas ha indicado que la empresa está atenta a "cualquier oportunidad" que pueda surgir en sus mercados estratégicos (EEUU, España, México, Brasil o Alemania), pero que por ahora no hay nada encima de la mesa. "No tenemos por qué parar pero no tenemos nada a la vista", ha dicho.

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Preguntado por la apuesta por Tuio, de la que Mapfre se hizo con un 38,9% en julio, el presidente ha indicado que es una inversión "puramente financiera". El objetivo de Mapfre es aprender junto con la 'insurtech' cuál puede ser el futuro del seguro utilizando nuevas tecnologías.

En todo caso, Huertas ha recordado que Tuio es una agencia de seguros y que seguirá teniendo "vida propia", ya que Mapfre tiene sus propias iniciativas en cuanto a desarrollos tecnológicos.