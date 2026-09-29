Agencias

Un buque sufre un incendio tras ser alcanzado por un "proyectil desconocido" en el estrecho de Ormuz

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Un buque ha sufrido un incendio después de ser alcanzado por un "proyectil desconocido" cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, según ha denunciado este martes el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), sin que por ahora se sepa quién estuvo detrás del ataque.

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha apuntado en un comunicado que el suceso tuvo en la tarde del lunes, antes de afirmar que las llamas habrían sido ya extinguidas y que el buque ha continuado su ruta, sin información sobre su bandera o nombre.

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"Los tripulantes están a salvo y no hay informaciones sobre impacto ambiental o informes de daños", ha manifestado, antes de recomendar a las embarcaciones que "transiten con cautela" e "informen de cualquier actividad sospechosa" en la zona.

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