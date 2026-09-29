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Un creador de contenido ha denunciado que el agente de Inteligencia Artificial (IA) de Meta, Muse, compartió los detalles de la dirección de su casa con un comprador de Facebook Marketplace y acordó la venta de un teclado a un precio excesivamente bajo sin su consentimiento.

El agente de Meta Muse, lanzado a principios de septiembre, se basa en una IA personal diseñada para ayudar a los usuarios en una gran variedad de tareas, que van desde reservar un viaje, gestionar el calendario o rellenar formularios hasta renegociar una factura o realizar un pago ('checkout') tras la confirmación previa.

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En el momento de su lanzamiento, Meta detalló que el agente se había diseñado de forma segura para realizar todo tipo de tareas complejas y que los usuarios podrían escoger qué acceso tiene Muse a sus aplicaciones, así como qué puede hacer. Sin embargo, un youtuber llamado Matt Robb ha compartido una experiencia en la que Muse, dio la dirección de su casa a un comprador en Facebook Marketplace, sin su consentimiento y sin tener conocimiento de ello.

Concretamente, el agente de Meta acordó la venta del teclado MX Keys Mini con otro usuario a través de Facebook Marketplace de forma completamente autónoma, reduciendo además el precio de venta original del teclado, sin consultarlo con el vendedor ni pedir permiso.

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"Acabo de descubrir que Muse le dio mi dirección a la gente y acordó un precio muy bajo", ha señalado Robb a través de un hilo en Threads donde ha recogido toda su experiencia sobre el comportamiento indebido del agente de IA, que, además de compartir esa información privada sin el conocimiento del youtuber, acordó la recogida con el comprador.

Este llegó al edificio sobre las 21:15 horas y envió varios mensajes seguidos, según explicó Muse a Robb. Así, tras hacer acto de presencia en el edificio de Robb y verificar que nadie bajaba para completar la venta del teclado MX Keys Mini que Robb tenía puesto a la venta, el comprador abandonó el lugar a las 21:38 horas y puntuó a Robb con una reseña negativa.

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"Peor aún, mi respuesta automática le dijo '¡Sí, estoy aquí!' a las 21:27 cuando claramente no estabas disponible, lo cual es culpa mía", escribió Muse en su explicación sobre lo ocurrido a Robb, según una de las capturas de pantalla compartidas por el youtuber.

La respuesta de Meta no se ha hecho esperar, y David Singleton, que forma parte del equipo de Muse, publicó en X (antes Twitter), que había contactado con Robb para investigar qué había sucedido.

"En el pasado, cuando hemos trabajado con usuarios para investigar informes similares, siempre hemos descubierto que Muse estaba siguiendo instrucciones directas y había solicitado permiso correctamente", ha señalado Singleton en X, unas palabras que Robb ha rebatido al asegurar que Muse no le preguntó en ningún momento sobre la venta hasta que el comprador ya se había presentado. Además, ha recordado que vive en un edificio con seguridad.

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Cabe destacar que la gran variedad de acciones que puede realizar Muse está supeditada al permiso que otorga el usuario para el acceso a información sensible, como los datos bancarios para completar un pago, o los datos de su dirección que, como en este caso, Muse ha proporcionado sin el consentimiento previo de la persona.