Japón retira sus sanciones contra los ministerios sirios de Defensa e Interior

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Tokio, 29 sep (EFE).- Las autoridades de Japón anunciaron este martes que retirarán sus sanciones contra varias entidades sirias, entre ellas los ministerios de Defensa e Interior y varias empresas petroleras del país, impuestas hace casi quince años contra el régimen de Bachar al Asad.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés, el Gobierno tomó la decisión "en vista de los acontecimientos posteriores (a la caída del régimen de Bachar al Asad en 2024) en la situación en torno a Siria y considerando la relación bilateral".

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Las autoridades japonesas ya había aprobado, en mayo de 2025, levantar la congelación de activos a cuatro bancos sirios.

En el anuncio de este martes se incluyen varios bancos, empresas petroleras y organismos como la Organización General de Radio y Televisión o la Organización de 'Marketing' del Algodón, entre otros.

Son en total 16 instituciones, lo que deja en 15 el número de entidades sirias sujetas a sanciones japonesas, además de 59 individuos.

La Unión Europea (UE) anunció en mayo la retirada de sus propias sanciones contra los ministerios sirios de Interior y Defensa, aunque mantuvo las restricciones contra individuos y entidades vinculados al antiguo régimen de Al Asad.

Mientras, Estados Unidos retiró el mes pasado a Siria de su lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que estaba incluido desde 1979, tras restablecer las relaciones con Damasco en 2025.

Washington informó también sobre la eliminación de Hayat Tahrir al Sham (HTS) como "organización terrorista global", cuyo exlíder Ahmed al Sharaa es el actual presidente sirio.

Al Sharaa, que lideró las fuerzas rebeldes que derrocaron a Bachar al Asad, fue recibido en noviembre de 2025 por Trump en una histórica visita en la Casa Blanca que inauguró un nuevo periodo de relaciones diplomáticas. EFE