Desempleo en Panamá baja al 8,5 % y la informalidad laboral al 45,8 % hasta agosto de 2026

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Ciudad de Panamá, 29 sep (EFE).- El desempleo en Panamá bajó al 8,5 % en agosto, casi dos puntos porcentuales por debajo del registro anterior en septiembre de 2025, mientras que la informalidad laboral se situó en un 45,8 %, algo más de un punto menos, según datos oficiales divulgados este martes.

La Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá señaló que la tasa de desempleo nacional bajó de 10,4 % a 8,5 %, una reducción de 1,9 puntos porcentuales, mientras que la disminución del desempleo fue "aún mayor" entre mujeres, al pasar de 13,2 % a 10,4 %.

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También se registró una reducción en la informalidad laboral, que pasó de 47,1 % a 45,8 %.

La cantidad de "personas ocupadas" llegó a 2.045.000, lo que representa 77.231 empleos más que en septiembre de 2025, un crecimiento de 3,9 %.

El sector privado es el principal generador de empleo en Panamá, concentrando cerca del 46 % de las personas ocupadas, seguido de los trabajadores "por cuenta propia" (independientes/autónomos) y el sector público (Estado), según la información oficial.

Las actividades que más empleo generan son el comercio, la agricultura, la construcción, el transporte y la industria manufacturera.

Estos resultados reflejan, según el comunicado de la Contraloría (Fiscalía de Cuentas), "una mejora en el mercado laboral panameño, aunque todavía persisten retos importantes, especialmente en el empleo juvenil y la informalidad".

A mediados de este mes, 30.000 personas se inscribieron en una plataforma facilitada por la Alcaldía de Panamá para enlazar aspirantes y empresas y un tercio de ellos acudieron presencialmente a una feria de empleo instalada en el centro de convenciones de la capital panameña.

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Dicha feria evidencia la crisis de empleo que azota a Panamá, especialmente entre los jóvenes, pese a la mejora de la economía del país, de poco más de cuatro millones de habitantes y con un mercado laboral complejo.

Los economistas coinciden en que los sectores que mueven la economía, como el Canal interoceánico, la logística y los servicios financieros, no son generadores intensivos de empleo.

Sí lo son la construcción, que lleva años alicaída, el agro, abandonado desde hace décadas, la industria manufacturera, que sigue magra pese al potencial del sector, o el comercio, que vive ahora un momento de pujanza.

Este escenario lo completa un sistema educativo que, como ha reconocido el propio Gobierno, está desfasado y no dota a las nuevas generaciones de las competencias que exige el mercado laboral, una situación con la que se justifican los bajos salarios que lo caracteriza.EFE

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